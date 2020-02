Smettere di fumare è sempre utile: i polmoni possono rigenerarsi

Persino in quelle persone che hanno fumato circa 15mila pacchetti di sigarette nella loro vita possono beneficiarne. In pochi anni, dopo aver smesso di fumare, molto delle cellule dei loro polmoni non mostrano alcuna evidenza di danni da tabacco.

Persone che hanno fumato molto per 30-40 anni spesso mi dicono che è troppo tardi per fumare, che il danno è ormai fatto. Quello che è interessante riguardo il nostro studio è che mostra che non è mai troppo tardi per smettere.

Non una guarigione delle cellule danneggiate quindi, ma una rigenerazione del polmone derivante dalla replicazione cellulare delle unità scampate ai danni del fumo di sigaretta. Sebbene non ancora delle tutto compresa dagli studiosi, si tratterebbe di una pratica talmente efficiente da far risultare negli ex fumatori una percentuale di cellule sane fino al 40%. Ha dichiarato Peter Campbell , UK-based Wellcome Sanger Institute e autore principale dello studio:

