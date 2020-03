Smart working e sostenibilità: Jojob lancia #ColleghiAmoilLavoro

Online la nuova piattaforma di Jojob per misurare i risparmi di CO2 e denaro derivanti dallo smart working indotto dal Coronavirus.

Valutare l’impatto sull’ambiente e la mobilità dello smart working stimolato dal DPCM sulle misure contro il Coronavirus. In questa direzione si muove Jojob, che lancia il progetto #ColleghiAmoilLavoro. Si tratta di una piattaforma che consentirà di valutare gli effetti del lavoro a distanza in termini di tempo, denaro e CO2 risparmiati per i mancati spostamenti.

Utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal servizio di carpooling aziendale Jojob, i lavoratori potranno valutare i vantaggi per l’ambiente e il portafoglio derivanti dallo smart working indotto dal Coronavirus. Verranno fornite indicati relative ai costi non sostenuti per il viaggio casa-lavoro e le mancate emissioni di CO2.

Utilizzare la piattaforma è semplice, basta inserire il tragitto svolto normalmente per recarsi al lavoro e il numero di giorni in cui non ci si è recati al lavoro per ottenere i risultati. Ha dichiarato Gerard Albertengo, CEO Jojob:

In questo momento così complicato per tanti lavoratori che hanno dovuto stravolgere le proprie abitudini di vita, abbiamo pensato di regalare una piattaforma utile a tutti gli italiani e allo stesso tempo lanciare una sfida ambiziosa per analizzare per la prima volta l’impatto che questa modalità di lavoro può avere. In accordo con le direttive sanitarie e il Dpcm, Jojob come prima cosa ha invitato tutti a non fare carpooling, per ridurre le occasioni di contagio, ed ha disattivato tutte le funzionalità di certificazione dei viaggi.

Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto fondamentale far evolvere la nostra piattaforma ed adattarla alle diverse esigenze lavorative che si sono presentate in via emergenziale. L’intero team di Jojob ha lavorato in tempi record a questo progetto, sviluppando il servizio al 100% in puro smart working: invitiamo ora dipendenti e aziende di tutta Italia a iscriversi sulla piattaforma, per mostrare gli effetti positivi che può avere il lavoro agile. Siamo convinti che l’ottimizzazione e la riduzione degli spostamenti casa-lavoro siano il futuro delle aziende.