Smart fortwo e forfour si rinnovano e saranno solo elettriche

Fonte immagine: Daimler

Smart fortwo e forfour si rinnovano e si preparano a debuttare al Salone di Francoforte: da adesso in poi saranno solamente elettriche.

Parliamo di: Auto elettriche

L’obiettivo più volte dichiarato era quello di proporre dal 2020 le Smart in varianti solamente elettriche. Quel momento è arrivato adesso con il lancio delle nuove versioni dei modelli fortwo e forfour. La gamma rimane quindi sempre la stessa con il modello a 2 posti (fortwo), anche in versione cabrio e con quello a 4 posti (forfour). Trattandosi di un restyling che deve esaltare la vera novità dei nuovi modelli, la motorizzazione solo elettrica, le nuove Smart EQ fortwo e Smart EQ forfour sfoggiano un muso più rastremato dove spiccano una grande presa d’aria e nuovi fari con firma a LED. Anche il posteriore viene leggermente modificato con un nuovo disegno per i fari sempre a LED.

Anche gli interni di aggiornano dove spicca un display da 8 pollici per il sistema infotelematico. Per quanto riguarda il powertrain non ci sono novità. Le nuove Smart EQ fortwo e forfour adottano la stessa soluzione precedente. Presente quindi un motore elettrico da 82 cavalli e 160 Nm di coppia. Una potenza più che sufficiente per consentire alla Smart EQ fortwo di raggiungere i 100 Km/h in 11,6 secondi che salgono a 11,9 secondi per la versione cabrio e a 12,7 secondi per il modello EQ forfour. La velocità massima per tutti i modelli è di 130 Km/h.

Il pacco batteria è sempre lo stesso e presenta una capacità di 17,6 kWh. L’autonomia raggiunge un massimo di 159 Km. Sfortunatamente questo dato è calcolato con il vecchio ciclo di omologazione NEDC. Questo significa che l’autonomia reale sarà inferiore, probabilmente di poco superiore ai 100-110 Km. Un’autonomia buona quindi per il solo uso cittadino.

Per quanto riguarda la ricarica non è previsto il supporto a quella in corrente continua ma come optional è possibile aggiungere il caricatore trifase da 22 kW in grado di ricaricare dal 10 all’80% in 40 minuti. Le nuove Smart EQ fortwo e forfour sono sempre auto elettriche connesse e possono essere gestite da remoto attraverso una comoda app. Il debutto dei nuovi modelli avverrà al Salone di Francoforte che inizierà tra pochi giorni.