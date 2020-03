Smart City Index 2020: Trento è la città più sostenibile d’Italia

Fonte immagine: Wikipedia

Trento è la città più sostenibile d'Italia secondo lo Smart City Index 2020 di EY, ecco le altre città in classifica.

Trento è la città più sostenibile d’Italia secondo lo Smart City Index 2020. La speciale classifica è stata stilata da EY sulla base delle infrastrutture presenti sul territorio in relazione a tre aree specifiche: trasporti, energia e ambiente. Completano il podio di quest’anno Torino e Bologna, seguite a loro volta da Mantova e Milano.

Giunto alla sua quinta edizione, lo Smart City Index di EY ha analizzato 109 città italiane capoluogo di Provincia. Di ciascuna sono stati analizzati parametri quali reti, infrastrutture e innovazione. Per quanto riguarda l’area “ambiente” sono stati presi in considerazione aspetti quali acqua, verde e rifiuti. Di seguito la top 10:

Trento; Torino; Bologna; Mantova; Milano; Bolzano; Brescia; Bergamo; Pordenone; Ferrara.

Come sottolineato dagli analisti le prime 7 città capoluogo in relazione alla classifica generale (Trento, Torino, Bologna, Mantova, Milano, Bolzano, e Brescia) tendono a risultare le stesse anche nelle liste parziali. Tra gli incrementi maggiori la sezione auto elettriche e ibride: il numero delle colonnine di ricarica è cresciuto del 92% negli ultimi due anni, aumentando dal 2014 a oggi del 357%; elettriche ed ibride più che triplicate negli ultimi 4 anni (+259% dal 2016). Ha sottolineato Andrea D’Acunto, Mediterranean Government and Public Sector Leader di EY: