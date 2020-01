Smart City: Ikea costruirà uno store a Vienna senza parcheggi

Ikea è pronta a lanciare il primo negozio senza parcheggi: verrà costruito a Vienna e avrà diverse aree verdi al suo interno.

Ikea costruirà un nuovo store a Vienna senza parcheggi auto. Una scelta sorprendente da parte del gigante dell’arredamento, i cui punti vendita sono spesso pieni di veicoli pronti a trasportare mobili e altro verso le abitazioni dei clienti. Non sarà così nel futuro secondo il colosso svedese, che punta a supportare in maniera sempre più convinta chi raggiunge il negozio senza l’auto di proprietà (per comodità o perché ha compiuto scelte differenti in termini di mobilità).

Si tratterà di un negozio che punterà sullo sviluppo sostenibile delle città, progettato per essere raggiunto da pedoni, ciclisti o per coloro che prenderanno i mezzi pubblici come bus o metropolitana. Un punto vendita che per i vertici Ikea punta a diventare un polo attrattivo per l’intera zona del centro città e includerà anche diverse aree verdi, come la terrazza all’ultimo piano:

L’Ikea di Westbahnhof può diventare un punto d’incontro per tutto il distretto. Nel negozio di arredamento stesso, che si estende per diversi piani, le migliori idee di design e tutto il catalogo Ikea sono mostrati in un modo innovativo. C’è anche una stanza per trovare ispirazione e per rilassarsi. Quello che non esisterà è un negozio di arredamento tradizionale, perché tutti gli oggetti più grandi verranno consegnati direttamente a casa dal nuovo centro logistico di Strebersdorf.

