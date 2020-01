Sigarette elettroniche: USA vietano aromi, ok solo a mentolo e tabacco

Fonte immagine: Photo by Nery Zarate on Unsplash

Stretta sulle sigarette elettroniche negli USA: vietati diversi aromi, permessi soltanto mentolo e tabacco.

Parliamo di: Sigaretta elettronica

Stretta della Food and Drug Administration statunitense intorno alle sigarette elettroniche. L’istituto per la sicurezza di alimenti e farmaci ha deciso che negli Stati Uniti non sarà possibile commercializzare liquidi di ricarica con aromi, fatta eccezioni per quelli al mentolo e al tabacco. Non un blocco totale per e-cig come aveva promesso Trump a settembre, ma un divieto parziale limitato a determinati prodotti.

La sigaretta elettronica è finita nel mirino della FDA e delle autorità statunitensi dopo la serie di ricoveri ospedalieri e di morti legate proprio all’utilizzo di alcuni liquidi di ricarica. Secondo i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) la causa sarebbe da ricondurre alla presenza in tali composti di vitamina E acetato, le cui tracce sono state rinvenute anche in dispositivi modificati tramite il “fai-da-te”.

Previste anche pesanti sanzioni, ha annunciato il Dipartimento di Stato alla Salute, per le aziende che non si adegueranno a quanto disposto dalla FDA. Ha dichiarato Alex Azar, Segretario di Stato alla Salute: