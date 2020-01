Si getta tra le fiamme per salvare i suoi cani

Un uomo ha sfidato le fiamme della sua abitazione per mettere in salvo i suoi amici cani: è quanto accade a Orange County, in California.

Un uomo ha coraggiosamente sfidato le fiamme di un incendio per salvare i suoi adorati cani. È questa la storia che proviene dagli Stati Uniti, dove il proprietario di un’abitazione su ruote – distrutta da un rogo improvviso – non ha voluto lasciare gli amici a quattro zampe al suo destino.

Il terribile incidente è accaduto negli ultimi giorni in quel di Orange County, in California, quando i membri di una famiglia sono stati svegliati da un forte odore di fumo. Con la casa già in fiamme, i quattro residenti sono riusciti ad abbandonare velocemente l’abitazione, ma i cani di famiglia sono rimasti intrappolati all’interno della struttura. Un uomo, forse il proprietario degli stessi animali, ha quindi sfidato le fiamme attraversando nuovamente l’uscio infuocato, allo scopo di trarre in salvo i suoi amici quadrupedi.

Nel frattempo è giunta sul posto la squadra locale dei vigili del fuoco, intervenuta sia per recuperare l’uomo che i suoi animali. Fortunatamente, a parte qualche scottatura lieve, nessuno è rimasto ferito.

Al momento le cause dell’incendio non sono note, anche se si sospetta un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento. Tutti i membri della famiglia, compresi gli amici a quattro zampe, sono ora ospitati da altre famiglie. A oggi, non è dato sapere se l’abitazione su ruote potrà essere recuperata, ancora ignoti sono i danni complessivi causati dalle fiamme.