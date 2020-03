Shampoo senza solfati: i migliori 5 sul mercato

La scelta di questo genere di shampoo è legata al fatto che sembra che i solfati siano potenzialmente irritanti per il cuoio capelluto.

Iniziamo con il dire che i solfati sono in grado di sciogliere il grasso e per questo vengono usati per la pulizia di pelle e capelli; gli shampoo che li contengono sono molto economici e fanno molta schiuma, ma a lungo andare distruggono il capello. I solfati non sono nocivi di per sé, ma un uso costante e ripetuto può avere effetti irritanti sulla pelle e sul cuoio capelluto. Gli shampoo senza solfati sono adatti a chi ha forfora grassa (più subdola di quella secca perché è apparentemente invisibile), per chi ha i capelli molto fini.

I migliori 5 shampoo senza solfati

Di seguito una lista dei migliori 5 shampoo senza solfati presenti sul mercato: