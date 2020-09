Shampoo secco: quando va usato sui bambini

Lo shampoo secco, nella sua versione bio, non presenta delle vere e proprie controindicazioni: ecco perché può essere utilizzato anche sui bambini.

Negli ultimi anno l’utilizzo dello shampoo a secco è un trend assolutamente in crescita: è un prodotto pratico da utilizzare soprattutto nella situazioni in cui si ha poco tempo. Oltre a pulire i capelli, questi prodotti danno corpo e volume ai capelli perché una parte delle microparticelle di cui sono formati resta sui capelli. Ma non per questo motivo può essere utilizzato ogni giorno: usandolo quotidianamente non puliamo in profondità i capelli e rischiamo di rovinarli. Questo prodotto non presenta particolari controindicazioni quindi può essere utilizzato anche sui bambini che hanno una chioma particolarmente sensibile, così come lo shampoo antiforfora.

Lo shampoo secco e i bambini

Gli shampoo a secco non sono aggressivi verso il capello né irritanti per cuoio capelluto e pelle. Pertanto possono essere usati da tutti, anche da chi soffre di qualche disturbo cutaneo. Figuriamoci sui bambini. L’unico aspetto a cui prestare attenzione è che lo shampoo secco è un palliativo, non la soluzione definitiva.

Se avete poco tempo può avere senso utilizzarlo per lasciare la chioma pulita velocemente, ma in generale non può essere un sostitutivo della routine del bambino. I capelli hanno bisogno di essere lavati dalla radice alle punte con una certa frequenza.

A volte capita di voler dare una rinfrescata ai capelli ma di non potere o volere, per qualunque ragione, utilizzare l’acqua; ecco perché è utile averlo sempre a portata di mano. Una valida alternativa a questo tipo di prodotto è il borotalco.