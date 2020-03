Shampoo naturale: il prodotto migliore per ogni tipo di capello

Senza silicone, additivi e solfati: ecco una lista di shampoo bio completamente naturali ideali per la cura di ogni tipo di capello.

Lisci, ricci, secchi, grassi, mossi: i capelli possono essere con caratteristiche ed esigenze diverse, per curarli, dunque, serve lo shampoo giusto. Un solo imperativo: assolutamente naturale. Avere una chioma sana e bella ci dà sicurezza e una sensazione di benessere: utilizzare i giusti prodotti bio nella beauty routine di cura dei capelli è fondamentale per preservare la salute dei capelli. Una capigliatura forte e bella può fare la differenza!

Quale shampoo è più adatto per quel tipo di capello?

I prodotti per capelli per essere naturali dovrebbero evitare siliconi, parabeni, solfati, petrolati e altre sostanze chimiche perché pur provocando un immediato miglioramento dell’aspetto del capello (che risulta subito più liscio e setoso) in realtà non idratano o agiscono in profondità. Nel lungo periodo tendono a sfibrarlo. Ecco, dunque, una lista di shampoo naturali che cureranno adeguatamente ogni tipo di capello: