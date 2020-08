Shampoo antiforfora per bambini: consigli per l’uso

Fonte immagine: Istock

Non è un problema solo degli adulti, anche i bambini possono avere la forfora: qui alcuni consigli antiforfora per non rovinare il cuoio capelluto.

Parliamo di: Rimedi Naturali per Bambini

La forfora è una problematica, legata al cuoio capelluto, che non fa discriminazioni: coinvolge sia gli adulti che i bambini. Che sia secca o grassa colpisce circa il 50% della popolazione. Le cause possono essere tante e di varia natura; importante è sapere come trattarla senza rovinare i capelli degli infanti. Ecco, dunque, alcuni consigli antiforfora che salveranno il vostro inverno e quello dei vostri bambini.

Antiforfora per bambini

La forfora nei bambini può essere causata sia dalla semplice crosta lattea ( una comune desquamazione del cuoio capelluto), dalla dermatite atopica, dall’impetigine o da una pluralità di eczemi da identificare e diagnosticare con visite dermatologiche prescritte dal pediatra e specifici esami clinici. Insomma, a chi tocca deve intervenire subito, cercando innanzitutto di individuare la sorgente del problema.

Il trattamento della forfora è generalmente uguale nei bambini e negli adulti, i rimedi consigliati vanno bene per tutte le età. Nel caso dei bambini e, ancor di più nel loro caso, si consiglia di optare per i rimedi naturali, vista la maggiore sensibilità e delicatezza della loro cute. Può essere utile utilizzare prodotti home made in modo da avere sempre sotto controllo gli ingredienti con cui vengono realizzati. In caso di crosta lattea, che corrisponde alla dermatite seborroica dell’adulto, è consigliabile rivolgersi immediatamente ad uno specialista dermatologo. Potrete poi cercare di eliminarla aiutandovi con un olio vegetale naturale ed evitando gli oli per bambini a base di paraffina e derivati del petrolio in genere.