Shampoo antiforfora naturale: quali sono

La forfora è una patologia del cuoio capelluto, che si presenta come scagliette bianche e secche alla base del capello: ecco come combatterla.

Fastidiosissima, comune e molto diffusa in questo periodo la forfora rischia di diventare una vera e propria piaga! . Che sia secca o grassa è un problema molto comune che colpisce circa il 50% della popolazione adulta. Le cause possono essere tante e di varia natura. Può, infatti, essere la conseguenza di un forte stress, questioni ormonali, o di scorretta alimentazione. Inizialmente la forfora può manifestarsi in forma lieve ma non è da sottovalutare. Generalmente nel giro di qualche settimana la comparsa delle scaglie epiteliali di colore biancastro, diventa un vero incubo per chi soffre di questa forma di ricambio anomala e velocissima, rispetto al normale processo di rinnovamento cutaneo. In questo articolo cerchiamo di scoprire come trattarla in modo naturale.

Rimedi naturali contro la forfora

Il rimedio naturale per eccellenza contro la forfora è l’aceto. Sia l’aceto di vino bianco che quello di mele sono efficaci nella cura e nell’eliminazione della forfora. Sono sufficienti poche gocce, diluite con l’acqua tiepida, per creare un impacco da tenere in testa tutta la notte. Un’altra soluzione molto utilizzata è l’aspirina. Contiene lo stesso principio attivo (acido salicilico) dello shampoo antiforfora. Come si applica? Basta schiacciare due pasticche e, una volta ridotte in polvere, si vanno a mescolare con uno shampoo naturale. Il trucco è poi lasciare la miscela in posa sui capelli per 1-2 minuti, quindi sciacquare bene e lavare di nuovo con un normale detergente.

Non dimenticate lo shampoo: non serve per la forfora ma solo a rendere i capelli più morbidi. Non sempre è necessario ricorrere alla farmacia: il bicarbonato di sodio, già utilizzato per tantissimi problemi di salute, è utile anche per combattere i funghi responsabili dell’insorgenza della forfora. In primis bisogna bagnare i capelli per poi applicare una manciata di bicarbonato di sodio sul cuoio capelluto massaggiando per circa 3-5 minuti. Stavolta si passa direttamente al risciacquo…3,2,1 e voilà! Il risultato è sorprendente.

Un’altra soluzione che si trova in bagno è un salvavita contro la forfora. Si tratta del collutorio: le sue proprietà antifungine aiutano a prevenire la crescita di quel lievito responsabile dell’insorgenza delle fastidiose scaglie bianche. Bisogna lavare i capelli con il regolare shampoo per poi risciacquare con un collutorio a base di alcol. La costanza, premia!

Non solo in bagno, ma anche in cucina: olio di oliva e limone sono due validi alleati nella lotta contro la forfora. Un impacco sensazionale da applicare sulla chioma umida. Il succo di limone è ideale per liberare la cute dalle squame secche della forfora, invece l’olio d’oliva, grazie alle proprie caratteristiche, idrata il cuoio capelluto e lo nutre. Per alleviare la fastidiosa sensazione di prurito, invece, è sufficiente utilizzare un gel all’aloe vera che rinfresca la naturalmente la zona e allevia l’irritazione. Infine l’olio di cocco: prima di fare la doccia, massaggiare 3-5 cucchiai di olio sul cuoio capelluto e lasciare in posa per circa un’ora. L’odore intenso regalerà ai capelli un profumo buonissimo mentre l’azione benefica dell’olio attenuerà i problemi legati alla forfora. Dopo l’applicazione possiamo procedere con un lavaggio ordinario del cuoio capelluto.