Sesso: dopo un infarto riduce il rischio di morte prematura

Durante il periodo di follow-up, rispetto ai sopravvissuti che non avevano fatto sesso, quelli che avevano avuto rapporti meno di una volta alla settimana avevano registrato il 28% di probabilità in meno di mortalità prematura . Mentre le persone che avevano fatto sesso settimanalmente avevano registrato il 37% e quelle con rapporti più di una volta alla settimana il 33% di probabilità in meno. Come ha spiegato il team di ricerca, guidato da Yariv Gerber dell’ Università di Tel Aviv , il sesso frequente potrebbe portare a cambiamenti biologici :

Dai risultati è emerso che, rispetto alle persone che avevano riferito di non aver fatto sesso nell’anno precedente l’infarto, coloro che avevano avuto rapporti sessuali più di una volta alla settimana avevano fatto registrare il 27% di probabilità in meno di morire, mentre quelli che avevano avuto rapporti settimanali avevano registrato il 12%. Percentuale scesa all’8% in caso di approcci occasionali.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.