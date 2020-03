Sergio Costa invita Greta Thunberg alla Youth4Climate di Milano

Fonte immagine: Sergio Costa Facebook

Sergio Costa ha incontrato Greta Thunberg, invitandola alla Youth4Climate di Milano a settembre.

Centinaia di ragazzi, tra 18 e 29 anni, si incontreranno a Milano dal 28 al 30 settembre per elaborare delle proposte da presentare alla Pre-COP26 e alla COP26 di Glasgow. La Youth4Climate di Milano sarà un passaggio utile per coinvolgere forze giovani, sempre che per settembre sia stata risolta l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus.

Proprio per rendere ancora più ricco e interessante il summit milanese Sergio Costa ha deciso di invitare Greta Thunberg, incontrata durante il Consiglio Europeo a cui il Ministro dell’Ambiente sta partecipando oggi. L’incontro con l’attività per il clima più seguita e popolare al mondo è stato documentato da Costa sulla propria pagina Facebook:

Oggi al Consiglio Europeo ho incontrato Greta Thunberg. Le ho raccontato della #YouthForClimate, l’evento giovani per la… Posted by Sergio Costa on Thursday, March 5, 2020

Come si può notare però Greta mostra un’espressione tra il sorpreso e il preoccupato durante la stretta di mano, forse perché il nostro Ministro, in buona fede, ha violato la no-handshake-policy che vieta le strette di mano durante l’epidemia di coronavirus?