Serenoa Repens: benefici estratto e cura capelli

Fonte immagine: Pexels

Contrastare il diradamento dei capelli e l’alopecia androgenetica in modo naturale è possibile: principi e usi della Serenoa repens.

Pianta appartenente alla famiglia delle Arecaceae, la Serenoa repens è chiamata anche Sabal serrulata, Saw palmetto o Palma nana. È infatti una palma di piccole dimensioni originaria degli Stati Uniti orientali, dotata di numerosi principi attivi benefici sotto diversi punti di vista. A rappresentare una ricca fonte di sostanze biologiche positive sono i frutti della Serenoa Repens, precisamente bacche di colore blu tendente al nero che dopo essere state sottoposte a un processo di essiccazione e lavorazione producono un estratto particolarmente ricco di proprietà.

Proprietà e principi attivi

La Serenoa repens è ricca di qualità e componenti, primi tra tutti alcuni acidi grassi come l’acido oleico, laurico, linoleico e linolenico. Oltre a oli essenziali preziosi, la pianta contiene anche flavonoidi, fitosteroli e triterpeni. L’estratto di questa pianta vanta un’azione positiva sui recettori di diidrotestosterone (DHT), ormone androgeno molto più potente del testosterone. Il DHT, se prodotto in quantità eccessive, è in grado di provocare disturbi ai danni della prostata e altre manifestazioni che interessano la cute e gli annessi cutanei, come i capelli.

I principali effetti benefici della Serenoa repens riguardano, infatti, il benessere dei capelli e la salute della prostata. Sono noti da tempo, infatti, i benefici di questa sostanza naturale per la cura di vari disturbi urologici e per la prevenzione di malattie e problemi relativi all’apparato uro-genitale. È proprio la sua azione a livello ormonale, inoltre, a rendere la Serenoa repens utile per frenare la caduta dei capelli che cela una condizione di alopecia androgenetica, causata quindi da disfunzioni ormonali ed endocrine.

Benefici per i capelli

La Serenoa repens, utilizzata sotto forma di estratto contenuto in diverse tipologie di integratori alimentari, vanta quindi specifiche proprietà benefiche per contrastare il diradamento e l’assottigliamento. La pianta, infatti, riesce a impedire la conversione del testosterone in DHT, ostacolando la produzione di questa sostanza che provoca una progressiva miniaturizzazione dei capelli generando il diradamento e la calvizie. La Serenoa, inoltre, viene considerata una sorta di finasteride naturale, agendo come il noto farmaco utilizzato spesso in caso di alopecia androgenetica. Si tratta tuttavia di un estratto vegetale e non un medicinale, pertanto non si caratterizza per i medesimi effetti collaterali generati dai farmaci usati in tricologia.

Integratori

In commercio esistono diverse tipologie di integratori a base di estratto di Serenoa repens, prodotti spesso multicomponenti. Oltre a limitare il processo di miniaturizzazione, evidente soprattutto in alcune zone del capo come la sommità e le tempie, questa sostanza sortisce svariati effetti benefici per la chioma:

aumento del volume;

riduzione delle secrezioni sebacee;

miglioramento della struttura del capello e del bulbo.

È sempre importante consultarsi con un dermatologo tricologo prima di decidere autonomamente di assumere qualsiasi tipo di integratore, infatti solo un esperto è in grado di diagnosticare una forma di alopecia androgenetica anche escludendo altri disturbi che riguardano il cuoio capelluto. La Serenoa repens, inoltre, non è totalmente esente da controindicazioni e non è consigliata a chi si trova in stato di gravidanza o allattamento, così come in caso di ipersensibilità verso il principio attivo.