Seconda domenica ecologica il 9 febbraio a Roma, info e orari

Fonte immagine: Photo by Dennis van den Worm on Unsplash

Tornano le domeniche ecologiche a Roma, prossimo blocco del traffico all'interno della Fascia Verde previsto per il 9 febbraio 2020.

Domenica 9 febbraio a Roma si svolgerà la seconda domenica ecologica del 2020. Il provvedimento è stato lanciato per contribuire al contenimento dei livelli di smog nella Capitale, oltre che come iniziativa per sensibilizzare i cittadini nei confronti della mobilità sostenibile. L’iniziativa segue la precedente giornata, svoltasi lo scorso 19 gennaio.

Il blocco traffico in vigore durante le domeniche ecologiche sarà attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Durante lo svolgimento di queste iniziative il Comune di Roma ha assicurato il potenziamento del trasporto pubblico e del servizio taxi, per venire incontro alla maggiore richiesta da parte dei cittadini.

Lo stop alla circolazione sarà in vigore all’interno della ZTL nota come “Fascia Verde” e comprenderà tutte le categorie di veicoli, inclusi i diesel Euro 6, eccezion fatta per quelle vetture comprese nell’elenco delle deroghe previste dall’ordinanza della sindaca Virginia Raggi.

Dal Comune di Roma sottolineano il fatto che non saranno previste deroghe “ad personam“, mentre potranno circolare le seguenti categorie di mezzi:

Veicoli elettrici, ibridi, alimentati a GPL, a metano e quelli bi-fuel;

Auto benzina classe Euro 6;

Moto a 4 tempi Euro 3 e successive;

Ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi;

Mezzi con contrassegno disabili;

Vetture adibite al Car sharing e Carpooling.

Per ulteriori informazioni ed eventuali variazioni dell’ultim’ora si rimanda al sito istituzionale del Comune di Roma.

Fonte: Roma Mobilità