Seat: nuovo scooter elettrico per il 2020, l’annuncio a Barcellona

Fonte immagine: Seat

Seat si appresta a lanciare il suo primo scooter elettrico pensato per rendere più efficiente la micromobilità.

Seat non ha mai nascosto il suo impegno nel voler risolvere i problemi della mobilità urbana. Basti ricordare il suo monopattino elettrico eXS Kickscooter e la Seat Minimò, un concept di una microcar elettrica per la mobilità cittadina. Seat punta adesso a fare di più e intende lanciare uno scooter elettrico. La presentazione di questo scooter si terrà il prossimo 19 di novembre a Barcellona durante l’appuntamento dello Smart City Expo World Congress.

La commercializzazione non sarà però immediata. Sul mercato arriverà non prima del 2020, anche se una data esatta non è stata ancora comunicata. Seat non ha voluto ovviamente anticipare tutti i dettagli del suo primo scooter elettrico, ma ha sottolineato una cosa importante e cioè che questo mezzo di trasporto potrà contare su prestazioni simili a quelle di uno scooter con motore termico da 125 cc.

Dunque uno scooter che sulla carta potrebbe essere anche un qualcosa di più che di un semplice mezzo di trasporto per la mobilità urbana. Ovviamente se ne saprà molto di più tra circa 10 giorni quando Seat presenterà ufficialmente questo suo nuovo scooter elettrico.

La scelta di Barcellona non è stata fatta a caso visto che trattasi di una grande città con una lunga tradizione di mobilità su due ruote. Il presidente di SEAT, Luca De Meo, ha commentato in questo modo questa nuova iniziativa della casa automobilistica spagnola che fa parte del Gruppo Volkswagen: