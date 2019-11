SEAT Mii electric: in Italia a 23250 euro

Fonte immagine: SEAT

SEAT Mii electric arriverà in Italia nella sola versione full optional all'interessante prezzo di 23250 euro.

Parliamo di: Auto elettriche

Non è un mistero che il Gruppo Volkswagen stia investendo tantissimo nel settore delle auto elettriche. L’impegno, però non riguarda solamente il brand Volkswagen, ma anche tutti gli altri marchi del Gruppo. SEAT punterà, per esempio, molte delle sue carte sulla piccola Mii electric. Trattasi di un’auto elettrica da città che per rapporto qualità prezzo risulta essere davvero molto interessante.

La SEAT Mii electric è tecnicamente molto vicina alla cugina Volkswagen e-up!. L’auto elettrica spagnola, forme a parte, adotta la stessa base tecnica della piccola auto elettrica tedesca. Dunque, questa citycar spagnola può contare su di un vivace powertrain composto da un motore elettrico da 82 CV e da 212 Nm di coppia massima, abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 32,3 kWh. Questi numeri si traducono in una velocità massima di 130 km/h, in uno scatto da 0 a 50 Km/h in 3,9 secondi e soprattutto in 260 Km di autonomia secondo il ciclo di omologazione WLTP. Prestazioni interessanti per un’auto cittadina.

Per quanto riguarda la ricarica, la SEAT Mii electric può essere ricaricata sia in corrente alternata che in corrente continua. In questo secondo caso, basta un’ora per raggiungere l’80% della capacità partendo dalla batteria quasi scarica.

La notizia più interessante riguarda il prezzo. La SEAT Mii electric arriverà in Italia solamente nell’allestimento full optional a 23.250 euro. Se al prezzo si tolgono gli incentivi statali ed un eventuale piccolo sconto, l’auto elettrica potrà essere portata a casa ad un costo davvero molto competitivo ed in linea con quello delle citycar tradizionali con motore endotermico.

In alternativa è possibile averla a 199 euro al mese, ma senza anticipo. Trattandosi, inoltre, del modello full optional, la dotazione è davvero corposa e include anche un sistema infotelematico connesso. Le persone potranno dialogare da remoto con l’auto per accedere ad alcuni dati come lo stato di ricarica. La SEAT Mii electric arriverà in Italia da gennaio.