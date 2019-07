Seat Cupra: SUV elettrico sportivo all’orizzonte, foto teaser

Fonte immagine: Cupra

Cupra ha condiviso l'immagine teaser di un SUV sportivo elettrico che presenterà al prossimo salone di Francoforte.

Parliamo di: Auto elettriche

Cupra, il brand sportivo di casa Seat, porterà al prossimo Salone di Francoforte una concept car che sicuramente avrà un’anima elettrica. Per stuzzicare ulteriormente la curiosità degli appassionati, Cupra ha condiviso un’immagine teaser in cui si vede nella penombra la sagoma di questa nuova autovettura. Questa interessante immagine mette in evidenza un design di un SUV, declinato però con un taglio decisamente sportivo. Una silhouette che unisce dunque le forme di un classico SUV con quelle di un’auto sportiva. Spicca l’assenza dei terminali di scarico, ma del resto, trattandosi di un modello elettrico, non devono essere presenti.

Cupra è un brand sportivo e tutte le sue auto devono quindi caratterizzarsi per un’anima racing. La firma delle luci a LED ricorda quella del concept Fomentor già visto lo scorso anno proprio al Salone di Francoforte. Non ci sono dettagli sul powertrain. Nessuna informazione su motore dunque, né su pacco batteria, autonomia e prestazioni. Tuttavia, trattandosi di un concept di un brand sportivo, le prestazioni di questa auto elettrica saranno allineate sicuramente con il blasone del marchio.

Per scoprirne tutti i segreti bisognerà attendere il Salone di Francoforte che si terrà dal 12 al 22 settembre 2019. Anche se non ci sono dettagli tecnici precisi, è probabile che questa Cupra elettrica possa essere basata sulla piattaforma modulare MEB, sviluppata appositamente dal Gruppo Volkswagen per le sue future auto elettriche.

Piattaforma che viene utilizzata per esempio per la Volkswagen ID 3, e che potrebbe fungere da base anche per altri modelli elettrici Seat/Cupra. Non rimane che attendere meno di due mesi per scoprire cosa Cupra ha in serbo per i suoi estimatori.