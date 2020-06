Scoiattolo: ecco il rumore che fa quando mangia

Virale il video di uno scoiattolo, ripreso mentre mangia una nocciolina: i versi che emette sono stati registrati con un microfono ad alto guadagno.

Uno scoiattolo ripreso in video ha fatto il giro del mondo, rimbalzando da un account all’altro dei social merito. E non per un’impresa incredibile o un salvataggio straordinario, bensì per un’attività tanto semplice quanto mangiare una nocciolina. È questo il contenuto del filmato che ha letteralmente mandato in visibilio la rete: una zoologa svedese ha infatti posizionato un microfono ad alto guadagno nelle vicinanze di un cucciolo intento a nutrirsi.

Il video in questione è stato rilasciato pochi giorni fa e, in pochissime ore, è diventato uno dei contenuti più virali di sempre. Dani Connor, una zoologa e fotografa svedese, ha infatti incontrato un piccolo scoiattolo intento a nutrirsi. Di sole 7 settimane d’età, l’animale non appariva turbato dalla presenza umana, forse perché distratto da gustose leccornie.

Così la zoologa ha deciso di avvicinare un microfono ad alto guadagno all’animale, ottenendone una registrazione unica nel suo genere. Il piccolo scoiattolo produce infatti dei versi adorabili nel masticare il suo pasto, dei rumori solitamente ignorati dall’uomo poiché troppo flebili per essere uditi a distanza dall’orecchio umano.

Il filmato è divenuto talmente virale che, così come specifica Il Fatto Quotidiano, è stato ripreso anche dall’azienda che produce il microfono usato per la registrazione. Una testimonianza perfetta per la qualità del prodotto, capace di raccogliere anche i più leggeri sospiri del roditore.

La fotografa aveva già esperienza nell’accudimento di scoiattoli, quindi l’impresa si è rivelata molto più semplice rispetto a quanto si possa immaginare. Connor sta infatti allevando quattro piccoli cuccioli, rimasti orfani dopo che la madre è stata investita da un’automobile.

