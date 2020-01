Sciopero dei trasporti lunedì 3 febbraio a Roma e Napoli: info e orari

Sciopero dei trasporti in programma per lunedì 3 febbraio 2020 a Roma e Napoli: info e orari di svolgimento delle agitazioni sindacali.

Parliamo di: Sciopero dei Trasporti

Lunedì 3 febbraio 2020 doppio sciopero dei trasporti pubblici. Interessate dalle agitazioni sindacali saranno Roma e Napoli, la prima indetta dalla sigla OSP SLM-FAST-CONFSAL, mentre la seconda è stata proclamata dalla OSR USB LAVORO PRIVATO/ORSA TPL/FAISA-CONFAIL. In entrambi i casi si tratterà di stop che avranno una durata massima di 24 ore, con previste fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori.

Sciopero trasporti pubblici Roma

Nello sciopero dei trasporti pubblici in programma a Roma i mezzi coinvolti saranno bus, metropolitana (linee A, B, B1 e C) e tram Atac, a cui si uniranno le linee ferroviarie locali (Termini-Centocelle, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo). A rischio i collegamenti dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del turno.

Le fasce di garanzia saranno in vigore da inizio turno alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A rischio anche i collegamenti notturni, come riportato sul sito Atac:

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio non verranno garantite le corse delle linee bus notturne (linee n), mentre verranno garantite le corse delle linee diurne che effettuano servizio sino alle ore 2 (linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980);

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio non saranno garantite le corse delle linee bus 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Garantite le corse delle linee bus notturne.

Sciopero trasporti pubblici Napoli

Alla base dello sciopero dei trasporti in programma lunedì 3 febbraio 2020 a Napoli, i promotori dell’agitazione fanno sapere che le motivazioni del provvedimento sono le seguenti: “Migliore gestione del personale e rispetto norme per la tutela della salute dei lavoratori”. In base a quanto ha fatto sapere ANM: