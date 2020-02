Sciopero dei trasporti a Roma lunedì 24 febbraio: info e orari

Fonte immagine: Wikipedia

Previsto per lunedì 24 febbraio 2020 uno sciopero dei trasporti pubblici a Roma, della durata di 24 ore: info e orari di svolgimento dell'agitazione.

Dopo il rinvio del 3 febbraio Roma avrà di nuovo a che fare con lo sciopero dei trasporti pubblici. L’intervento del Prefetto aveva bloccato la protesta e portato a un tavolo di trattative previsto per il 13. Dalla riunione non sono emerse le condizioni necessarie, secondo la SLM-FAST-CONFSAL, affinché si potesse evitare la nuova agitazione sindacale.

Lo sciopero dei trasporti previsto per lunedì 24 febbraio 2020 avrà una durata di 24 ore e prevederà le consuete fasce di garanzia, a tutela dei viaggiatori. Come ha dichiarato in una nota la SLM-FAST-CONFSAL:

All’inizio dello sciopero le vetture provenienti dai vari capilinea o stazioni terminali, una volta giunte a destinazione, qualora dovessero effettuare altre corse nell’orario dello sciopero, rientreranno fuori servizio nei depositi di appartenenza per riprenderlo a fine dello sciopero e comunque in tempo utile alla ripresa del servizio.

Sciopero dei trasporti a Roma: info e orari

Lo sciopero del trasporti a Roma scatterà alle 8:30 di lunedì 24 febbraio 2020 e si interromperà alle ore 17. I trasporti pubblici romani saranno di nuovo a rischio a partire dalle 20 e fino al termine del turno. Potrebbero non circolare, durante gli orari indicati, le linee ATAC bus, tram, metro (A, B, B1 e C) e le tratte ferroviarie locali (Termini-Centocelle, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo).

Le fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori sono in programma da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Ricordiamo inoltre che in alternativa è possibile ricorrere ad altri mezzi della mobilità sostenibile come biciclette, taxi, car sharing o car pooling.