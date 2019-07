Sciopero dei trasporti a Milano giovedì 11 luglio: orari e modalità

Fonte immagine: Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

Previsto per giovedì 11 luglio 2019 uno sciopero dei trasporti pubblici che coinvolgerà Milano, Monza e Como: ecco orari e modalità di svolgimento.

Parliamo di: Sciopero dei Trasporti

Giovedì 11 luglio è in programma un nuovo sciopero dei trasporti pubblici a Milano. A incrociare le braccia saranno i lavoratori dell’azienda ATM (Azienda Trasporti Milanesi), in risposta all’agitazione sindacale proclamata da CUB Trasporti. Oltre a quelli in circolazione all’interno del capoluogo milanese saranno a rischio, con specifiche fasce orarie, anche i mezzi NET di Monza e la funicolare Como-Brunate.

L’agitazione avrà una durata complessiva di 24 ore, con orari e modalità che varieranno da città a città. Lo sciopero dei trasporti pubblici in programma giovedì 11 luglio 2019 è stato proclamato, spiega la sigla sindacale:

Contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese.

Orari e modalità

A Milano sarà a rischio il normale svolgimento dei servizi ATM relativo al personale viaggiante, sia per quanto riguarda i mezzi di superficie che della metropolitana, dalle 8:45 alle 15 e poi di nuovo dalle 18 al termine del servizio.

Più articolato lo stop dei mezzi pubblici a Monza, dove le linee gestite da Nord Est Trasporti (NET) saranno a rischio dalle 9 alle 11:50 e dalle 14:50 a fine servizio. Il servizio extraurbano adotterà orari e modalità identiche a quelle milanesi, con lo sciopero previsto dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a conclusione dell’orario di servizio. L’agitazione seguirà i seguenti orari per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate: dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 al termine del servizio.