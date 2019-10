Sciopero 25 ottobre, AMA ai romani: venerdì tenete i rifiuti in casa

A causa dell'emergenza rifiuti a Roma AMA invita i cittadini capitolini a tenere in casa la propria immondizia venerdì 25 ottobre, giornata di sciopero.

Parliamo di: Emergenza rifiuti

Venerdì 25 ottobre meglio non buttare i propri rifiuti, almeno se si vive a Roma. Questa l’inconsueta indicazione che arriva da AMA in previsione dell’agitazione sindacale a carattere nazionale, che vedrà coinvolti non soltanto i trasporti, ma anche il comparto della raccolta della spazzatura. Considerata la situazione già precaria in cui versa la Capitale, la municipalizzata per l’ambiente ha consigliato ai romani di rinviare il conferimento al giorno successivo.

Evitare di buttare i propri rifiuti venerdì 25 ottobre, così da non incrementare la gravità dell’emergenza rifiuti a Roma. AMA fa appello “al senso civico e alla collaborazione” dei romani:

Affinchè nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra. La municipalizzata capitolina per l’ambiente invita i cittadini a riprendere il conferimento dei rifiuti dalla giornata di sabato. Già dal primo turno di lavoro del 26 ottobre il servizio di igiene urbana riprenderà regolarmente su tutto il territorio cittadino.

La stessa AMA ha concluso che malgrado la maggior parte della raccolta verrà rinviata al giorno seguente, i servizi minimi essenziali verranno garantiti anche durante la giornata del 25 ottobre: