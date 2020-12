Scaldamani Ricaricabile, il regalo di Natale perfetto per l’inverno

Dite addio ad acqua bollente e ad altri pericolosi espedienti. Gli scaldamani USB sono infatti più sicuri, e riutilizzabili per sempre.

A mano a mano che la morsa di freddo si stringe sul nostro paese, i più freddolosi iniziano a tirare fuori plaid, borse dell’acqua calda e tutto il resto dell’arsenale che serve a mantenersi caldi e comodi. E per aiutarvi a mantenere la temperatura confort, quest’anno avete un alleato in più. Un nuovo gadget che è molto più sicuro ed ecosostenibile rispetto ad altri suoi omologhi: parliamo dello scaldamani USB.

Il problema degli scaldamani termici convenzionali è che vanno immersi in acqua bollente, con tutti i rischi connessi e la scomodità di dover scaldare ogni volta l’acqua; senza contare che mantengono molto poco il tepore. Poi ci sono quelli usa e getta, decisamente più pratici ma incredibilmente più sciuponi dal punto di vista ambientale; e tra l’altro, hanno anche il difetto di non poter regolare la quantità di calore erogata.

Per fortuna, la tecnologia ci viene in soccorso con un dispositivo elettronico che salva capra e cavoli, e che può rivelarsi perfetto come regalo di Natale per amici e parenti. Inoltre, sarà un prezioso amico per chi soffre di geloni.

Il Più Potente SmartDevil 10.000mAh SmartDevil 10000mAh Scaldamani USB, Elettrico Ricaricabile Scaldamani Portatile/Power Bank, Riutilizzabile Riscaldamento Rapido, Regalo perfetto per Natale 27,99 € su Amazon

Funzionalità degli Scaldamani USB

Gli scaldamani USB infatti permettono di scaldarvi in ogni momento, solo per il tempo che serve e per di più vi torneranno utili in modi inaspettati. Ecco perché:

La batteria integrata permette di riscaldarsi solo quando serve effettivamente ; quando non serve più, basta spegnere il dispositivo, per conservare la ricarica restante.

; quando non serve più, basta spegnere il dispositivo, per conservare la ricarica restante. Lunga durata. In base alla capacità della batteria, molti modelli garantiscono anche oltre 12 ore di calore continuo.

In base alla capacità della batteria, molti modelli garantiscono anche oltre 12 ore di calore continuo. Si ricaricano via USB, e durano molti anni . Ciò li rende molto più sostenibili a livello ambientale rispetto ai cuscinetti chimici usa e getta. E anche molto più economici da gestire.

. Ciò li rende molto più sostenibili a livello ambientale rispetto ai cuscinetti chimici usa e getta. E anche molto più economici da gestire. Nella maggior parte dei casi la temperatura è regolabile su 3 o 4 livelli di calore diversi.

su 3 o 4 livelli di calore diversi. Poiché la ricarica avviene con un comune adattatore per telefoni cellulari, è molto più sicuro che armeggiare con acqua calda e sostanze chimiche.

che armeggiare con acqua calda e sostanze chimiche. Feature Bonus: può essere usato come powerbank per il cellulare, e spesso include una torcia.

Esatto. In pratica, oltreché dare calore, gli scaldamani USB possono essere usati per ricaricare il proprio smartphone, il tablet o qualunque altro dispositivo in situazioni di emergenza.

Il Più Simpatico Demum Scaldamani “con Orecchie da Cane” Demum Scaldamani Ricaricabile Scaldamani Portatile 6000mAh Power Bank Doppia Tasca Laterale Scaldamani Elettrico per Sci e attività all'aperto 13,99 € su Amazon 23,99 € risparmi 10 €

Profilo di Sicurezza

Tutti gli scaldamani USB importati in Europa devono sottostare a rigide regole di certificazione e conformità agli standard internazionali che li rendono un prodotto molto sicuro.

La stragrande maggioranza è infatti certificata CE, FCC, RoHS, PSE, ETI e UL, e integra sempre sofisticati chip di controllo del circuito IC che garantisce una tensione stabile, protezione dai cortocircuiti e dai sovraccarichi, e contro i pericoli del surriscaldamento.

Pertanto, sono sempre rivestiti di materiali ignifughi, antiurto e anti-scottatura. Inoltre, non servono solo per scaldare le mani: possono rivelarsi molto utili anche per le afflizioni della cervicale, per la schiena, per il mal di pancia, i dolori mestruali e le contratture. Leggeri e pratici, stanno in tasca o nello zaino, e sono il regalo perfetto per l’inverno.

Migliori Scaldamani USB

Per Sportivi iKeeGan Scaldamani Ricaricabile iKeeGan Scaldamani Ricaricabile, USB Power Bank 5200 mAh Ideale Come Regalo Invernale per Campeggio, Sci, Arrampicata, Escursionismo (Nero) 19,99 € su Amazon 22,99 € risparmi 3 €