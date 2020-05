Save the Duck e Sea Shepherd insieme per gli oceani

Fonte immagine: Save the Duck

Save the Duck e Sea Shepherd insieme per la difesa degli oceani con la nuova capsule collection limited edition chiamata SS2020.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Save the Duck lancia la collezione SS2020. Una “capsule collection limited edition” realizzata in collaborazione con l’ONG Sea Shepherd. L’azienda italiana 100% animal free ha scelto l’organizzazione proprio per il suo impegno nella difesa degli oceani e della fauna marina.

La collezione SS2020 è realizzata con materiali sostenibili. Tra i capi che compongono questa “capsule collection” figurano parka antipioggia (nero e blu navy per l’uomo e bianco per la donna), ma anche felpe, smanicati e magliette. Su ciascun indumento sono riportati i loghi di Save the Duck e Sea Shepherd. Oltre ai loghi saranno presenti anche alcuni dei concetti più importanti per entrambe: Defend – Conserve – Protect e We Respect Animals.

Quella con Sea Shepherd è una delle tante collaborazioni avviate da Save the Duck con associazioni e imprese impegnate nella tutela della Terra. In questa direzione anche gli impegni interni all’azienda italiana, che ha ottenuto la certificazione B Corp. Quest’ultima è riservata alle compagnie che assicurano i più alti standard di “responsabilità e trasparenza” sia in ambito ambientale che sociale.

Lo scorso anno l’azienda italiana si è resa protagonista di un’altra iniziativa. Si tratta di un premio di laurea sulla sostenibilità, che ha visto partecipare laureandi e neo laureati del Politecnico di Milano. Al vincitore un riconoscimento di 5mila euro. Il progetto si è avvalso anche del supporto della Sustainable Luxury Academy della School of Management del Politecnico, guidata dal prof. Alessandro Brun.