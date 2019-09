SANA Novità 2019: oggi premiati i vincitori tra i prodotti innovativi

Giornata conclusiva per SANA 2019, oggi prevista anche la premiazione dei vincitori di SANA Novità.

Si chiuderà oggi SANA 2019, ma tante sono ancora le sorprese che attendono i visitatori nella giornata di lunedì 9 settembre. A cominciare dalla premiazione dei vincitori di SANA Novità 2019, iniziativa per la quale si potrà votare fino alle 11 di questa mattina. Sono 950 le referenze in mostra presso il Centro Servizi di BolognaFiere, appartenenti rispettivamente a una delle tre aree tematiche previste: Food, Care&Beauty e Green Lifestyle.

L’ampia presenza di prodotti SANA Novità relativamente alla categoria Food (44% del totale) rispecchia un settore in forte crescita e con un alto tasso di diversificazione, con referenze che spaziano dal burro vegetale alla bio-tisana al pomodoro. Il tutto passando per caramelle e chewing-bum naturali, porridge ayurvedico e “mental drink”. Maggiore consapevolezza anche per il packaging dei prodotti alimentari, sempre più orientato verso carta ecologica e sacchetti biodegradabili.

Sacchetti biodegradabili che si ritrovano anche per le insalate presentate durante il SANA, tutte rigorosamente bio. Tra le novità presentate anche un olio spray per la cucina e l’utilizzo di estratto di fico d’India come conservante naturale. Un prodotto che dall’area Food permette di passare direttamente a quella Care&Beauty grazie al suo impiego anche in ambito cosmetico, nel quale vengono sfruttate le sue proprietà antiossidanti.

Area tematica Care&Beauty particolarmente ricca, con il 48% delle referenze presentate durante SANA Novità 2019. Tra i prodotti innovativi di quest’anno anche saponi, creme e latte per il corpo a base di aceto balsamico, proposto anche come bevanda digestiva e dissetante (se abbinato all’aceto di mele). In concorso anche una nuova formulazione dell’estratto di albero di giada. Altri protagonisti sono la gomma di Tara e le molecole di vino ghiacciato, che in combinazione con l’acido ialuronico sono utilizzate per realizzare una crema rassodante con effetto anti-invecchiamento.

Presentato anche uno shampoo che basa la sua azione su polvere shikakai, estratto di neem e noccioli di albicocca, il tutto arricchito con un decotto ayurvedico. Scrub a base di lava per la cura del capello e prodotti per la cura della persona (inclusi i dopobarba) in eco-pack rappresentano altre referenze del settore Care&Beauty.

Chiude la panoramica il settore Green Lifestyle, dedicato alle soluzioni innavotive per l’ambiente e la casa. Dalla bottiglia che filtra le impurità presenti nell’acqua fino al kit “zero spreco” con piatto, posate e bicchiere in metalceramica. Accessori e arredamento in bambù, materiali flessibile e la cui pianta si rigenera 30 volte più velocemente di altre. Presenti anche elettrodomestici per produrre il formaggio in casa, armadi in carta di bio riso e detergenti enzimatici che permettono di utilizzare l’acqua di scarico per irrigare colture bio. Nota finale per i gioielli aromatici realizzati con semi di piante tropicali, attraverso i quali si potrà indossare la propria fragranza preferita.