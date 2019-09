SANA 2019: programma, workshop SANA Academy ed eventi

SANA 2019, fitto il programma di eventi durante la 31esima edizione: tra questi anche i workshop targati SANA Academy.

Il programma di SANA 2019 sarà come ogni anno ricco di appuntamenti dedicati ai principali attori del settore bio come ai visitatori che in migliaia affollano i padiglioni di BolognaFiere. Tra le novità principali gli Stati Generali del Bio, che hanno preso il via oggi e che termineranno domani durante la giornata di apertura della 31esima edizione del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale.

Tre le aree tematiche che caratterizzeranno questa edizione del SANA – Salone Internazionale del Biologico e del Naturale: Food, Care&Beauty e Green LifeStyle. La prima vedrà l’alimentazione e l’agricoltura bio al centro di eventi e incontri, mentre le altre due macroaree riguarderanno rispettivamente la cura della persona e le soluzioni green destinate ai vari aspetti della vita di tutti i giorni. Da non dimenticare SANA Novità, che vedrà gli espositori presentare prodotti e innovazioni che guideranno le nuove tendenze del comparto bio e naturale.

Programma ed eventi

L’apertura dei cancelli è prevista per venerdì 6 alle 9:30. Farà parte dei grandi eventi SANA “Rivoluzione Bio“, al via dal 5 settembre con 4 sessioni tematiche e che proseguirà il 6 settembre alle 11:45 con la Tavola Rotonda che aprirà ufficialmente SANA 2019: presenti Simona Caselli (Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna), Paolo De Castro (Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale Parlamento Europeo), Carlo Ferro (Presidente ICE), Giorgio Mercuri (Presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari), Dino Scanavino (Presidente Nazionale CIA – Agricoltori Italiani), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Roberto Zanoni (Presidente AssoBio) e Maria Grazia Mammuccini (Presidente FederBio).

Tra le prime iniziative in programma venerdì 6 settembre 2019 l’incontro organizzato da GreenStyle dal titolo “Green Food Influencer: come si comunica la sostenibilità del cibo tra influencer, istituzioni, app e campagne”, previsto alle ore 11 (fino alle 13) presso la Sala Melodia – Centro Servizi, 1° piano, Blocco B. Si tratterà del fenomeno degli Influencer attivi nel comunicare temi quali sostenibilità e cibo, con interventi di Valentina Villa (BloggerItalia), Lucia Cuffaro (Presidente Movimento Decrescita Felice e Green Influencer), Alfonso Pecoraro Scanio (ex Ministro dell’Ambiente e Presidente Fondazione Univerde), Eugenio Sapora (Country Manager TooGoodToGo) e Lorenzo “Veg” Lombardi.

Primo evento firmato SANA in programma previsto per le 11 (fino alle 13:30) presso la Sala Maggiore – Ex Gam di Bologna. L’incontro si intitolerà “Dalla rivoluzione verde alla rivoluzione bio – il biologico tra presente e futuro” ed è curato da Nomisma con il sostegno di ICE e il patrocinio di FederBio e AssoBio.

Nel pomeriggio si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi di SANA 2019: la presentazione dei dati riguardanti lo stato di salute del biologico italiano. L’incontro si intitolerà “Osservatorio SANA 2019 – Il posizionamento competitivo del bio Made in Italy sui mercati esteri” e si svolgerà dalle 15 alle 18 presso la Sala Notturno – Centro Servizi 1° piano, Blocco D. L’evento è curato da Nomisma e anche in questo caso può contare sul sostegno ICE e sul patrocinio di FederBio e AssoBio. Come riportato sul sito ufficiale del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale:

Attraverso un approfondimento dedicato al dimensionamento dell’export italiano dei prodotti agroalimentari biologici, l’Osservatorio SANA 2019 porrà il focus sul posizionamento competitivo del Bio Made in Italy sui mercati esteri. Un particolare risalto sarà dato ai mercati russo e giapponese, grazie alla partecipazione di Giuseppe Russo – Responsabile Food ICE Mosca e di Toshiko Omichi – Senior Trade Analyst dell’ufficio ICE di Tokyo.

Sabato 7 settembre alle 10 (fino alle 11:30) si svolgerà un altro evento firmato SANA, in collaborazione con COM.PACK, dal titolo “Eco prodotto in eco pack: un passaporto per l’export?”. L’appuntamento è presso la Sala Suite – Centro Servizi, 1° piano, Blocco D. Dalle 14:30 alle 15:30 si svolgerà la Cerimonia di premiazione INSTAGRAM CHALLENGE #PIANETASANA, in programma presso la Sala Allegretto – Centro Servizi 1° piano, Blocco C.

Appuntamento per lunedì 9 settembre dalle 10 alle 13, presso la Sala Bolero – Centro Servizi, 1° piano, Blocco B, con l’incontro SANA intitolato “La sostenibilità ambientale: best practices a compendio dell’agricoltura biologica“.

Previsto anche un altro maxi “evento nell’evento” ovvero SANA City. Quest’anno saranno due i macro-appuntamenti in cartellone: la Festa del Bio in programma sabato 7 settembre e WES – World E-bike Series, dal 6 all’8 settembre. Animeranno la prima parte tre sezioni principali ovvero Talk Show sul biologico tra ostacoli e sfide per un futuro “sano e sostenibile”, Gioca con noi – BIOcaccia fotografica con partecipazione libera (dietro iscrizione, andranno scattate 3 fotografie a tema Bio nel centro di Bologna pubblicandole su Instagram con l’hashtag #festadelbio2019) e Cooking Show. In programma anche diversi altri eventi organizzati dalle aziende presenti in fiera, l’elenco completo è disponibile sul sito Sana.it.

SANA Academy

Formazione e aggiornamento per i professionisti del bio con i workshop di SANA Academy. Diversi i temi toccati quest’anno, dalle allergie alimentari fino ai sottoprodotti della filiera agro-alimentare. Tre gli appuntamenti in programma per SANA Academy. Il primo è previsto per sabato 7 settembre dalle 10 alle 12 presso la Sala Bolero – Centro Servizi, 1° piano, Blocco B e si intitola “Reazioni avverse agli alimenti: allergie e intolleranze alimentari“. Relatrice dell’evento Patrizia Restani.

Il secondo appuntamento SANA Academy è previsto sabato 7 dalle 14 alle 16, Sala Bolero – Centro Servizi, 1° piano, Blocco B. Il titolo è “Interazioni tra alimenti, ingredienti botanici e farmaci”, relatrice Chiara Di Lorenzo.

Terzo evento organizzato da SANA Academy in programma domenica 8 dalle 10:30 alle 12:30 presso la Sala Bolero, titolo previsto “Sviluppo di nuovi prodotti per la salute umana da sottoprodotti e scarti della filiera agro-alimentare: caratterizzazione chimico-biologica e approccio tecnologico”. Relatrici di questo incontro Tiziana Esposito, Teresa Mencherini e Francesca Sansone.