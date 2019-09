SANA 2019 biglietti: dove acquistarli, prezzi e riduzioni

Fonte immagine: SANA

SANA 2019 si svolgerà dal 6 al 9 settembre presso BolognaFiere: dove acquistare i biglietti, quali sono i prezzi e le riduzioni.

SANA 2019 torna a BolognaFiere dal 6 al 9 settembre. Diverse le novità attese tra i padiglioni destinati al Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, come anche gradite conferme come SANA Academy, SANA Novità, SANA Shop e i dati sul bio italiano forniti come sempre da Osservatorio SANA e Nomisma. Attesi in fiera buyer, professionisti e aziende provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra le novità principali di SANA 2019 lo svolgimento degli Stati Generali del Biologico, in programma il 5 e il 6 settembre presso BolognaFiere. Saranno oltre 1000 gli espositori presenti a questo 31esimo Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, per una superficie totale coperta pari a circa 60mila metri quadrati. Sei i padiglioni assegnati alle tre macroaree indicate: Food (pad. 28-29-30) – Alimentazione bio, con la presenza di aziende nazionali e internazionali; Care&Beauty (pad. 25-26) – Cura del corpo, cosmetici bio e naturali, integratori alimentari e servizi per il benessere della persona; Green LifeStyle (pad. 21) – Soluzioni ecofriendly, prodotti sostenibili e tecnologie per uno stile di vita più sano e responsabile.

Da ricordare inoltre che da questa edizione SANA dice addio alla plastica monouso all’interno dei servizi bar e nei punti ristoro. Grazie alla collaborazione con Camst la 31esima edizione del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale vedrà lo stop ai materiali plastici usa e getta in favore di elementi in vetro o compostabili. Saranno presenti inoltre punti per la distribuzione gratuita di acqua minerale, così da evitare anche il ricorso alle “bottigliette”.

Dove acquistarli

L’acquisto dei biglietti per accedere a SANA 2019 è possibile attraverso due canali: quello classico delle biglietterie presenti agli ingressi del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale (Ovest Costituzione e Ingresso Nord) e quello online, che darà inoltre diritto ad alcune riduzioni sui prezzi di acquisto dei tagliandi.

Va specificato che presso le biglietterie presenti in fiera sarà possibile acquistare unicamente i biglietti giornalieri e senza alcun tipo di scontistica, eccezion fatta per le convenzioni stipulate a favore dei soci COOP e Naturasì.

Prezzi e riduzioni

L’acquisto del biglietto giornaliero presso le biglietterie di BolognaFiere sarà possibile al prezzo di 15 euro. Sempre in fiera potranno essere acquistati i biglietti a importo ridotto (5 euro) disponibili per i soci COOP e Naturasì, che dovranno esibire la relativa tessera (in assenza della quale non potranno essere emessi i tagliandi scontati).

Chi sceglierà invece le biglietterie online potrà contare su importi inferiori e sulla possibilità di assicurarsi un “abbonamento” che permetterà l’ingresso in tutte e 4 le giornate di SANA 2019. L’acquisto del giornaliero sarà possibile a 10 euro, mentre il SANA Pass valido per tutta la durata della fiera avrà un costo di 25 euro. Gratuito l’accesso per i bambini di età inferiore ai 12 anni.