Salone di Tokyo 2019: nuova Honda Jazz, ibrida e connessa

Fonte immagine: Honda

La nuova Honda Jazz arriverà solamente nell'inedita motorizzazione ibrida e:HEV: in Europa debutterà nel corso del 2020.

Honda crede molto nell’elettrificazione e ha diversi progetti nel cassetto. Di recente, per esempio, la casa giapponese ha presentato la Honda e, un’auto elettrica da città molto interessante e ricca di tecnologia. Dal Salone di Tokyo 2019 Honda presenta qualcosa di meno sofisticato e avveniristico, ma sicuramente di altrettanto interessante e cioè la nuova Honda Jazz che in Europa arriverà solamente con l’inedita motorizzazione ibrida e:HEV.

Questa nuova auto ibrida di segmento B è completamente nuova sin dal design minimalista caratterizzato da linee pulite ed essenziali. Le novità più interessanti sono però dentro, sia a livello di powertrain che di tecnologia. Honda non si è sbottonata moltissimo sull’architettura del gruppo propulsore se non evidenziando la presenza di due motori il cui mix sarà in grado di offrire sia prestazioni che consumi contenuti.

Uno schema tecnico che dovrebbe essere molto simile a quello presente nel SUV CR-V Hybrid dove l’utilizzo del motore elettrico è prioritario rispetto a quello termico. Sulla carta questa nuova auto ibrida sembra dunque disporre di tutti i presupposti per fare bene nel segmento B delle ibride dominato dalla Toyota con la sua Yaris, che di recente si è rinnovata.

La nuova Honda Jazz e:HEV offrirà anche tanta tecnologia a bordo. Il sistema infotelematico sarà connesso e disporrà degli immancabili supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay. L’auto disporrà anche di un comodo hotspot WiFi grazie al quale fornire connettività Internet agli occupanti.

Ovviamente, non mancheranno anche soluzioni di sicurezza con tutti gli ADAS irrinunciabili come la frenata automatica, il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia. La nuova Honda Jazz e:HEV arriverà in Europa nel 2020. Arriverà anche in versione Crosstar, con un look che strizza l’occhio ai crossover.