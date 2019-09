Salone di Francoforte 2019, SEAT accelera con l’offensiva elettrica

Fonte immagine: SEAT

Al Salone di Francoforte SEAT accelera con l'offensiva elettrica con la concept car CUPRA Tavascan e con il SUV plug-in SEAT Tarraco FR PHEV.

Al Salone di Francoforte, SEAT ha accelerato la sua offensiva elettrica. Il costruttore spagnolo aveva già annunciato Mii electric ed el-Born, i suoi primi due modelli 100% elettrici. All’appuntamento tedesco CUPRA, brand sportivo del marchio spagnolo, ha tolto i veli sulla concept car Tavascan, vettura stradale 100% elettrica, sviluppata sulla piattaforma MEB. A completare il quadro il nuovo SEAT Tarraco FR PHEV, cioè il primo SUV plug-in del costruttore.

CUPRA Tavascan e SEAT Tarraco FR PHEV rappresentano un importante passo in avanti del costruttore spagnolo nel suo processo di elettrificazione. In particolare la concept car CUPRA Tavascan è un perfetto mix tra un SUV e una coupé sportiva. Un’auto elettrica concepita secondo i più alti standard qualitativi del marchio spagnolo. Curiosità, nel bagagliaio è presente il CUPRA eXS kickScooter, cioè un monopattino elettrico per affrontare la giungla della mobilità urbana.

Per quanto riguarda il nuovo SEAT Tarraco FR PHEV, questo SUV ibrido dispone di un powetrain composto da un motore termico da 150 cavalli e da un motore elettrico da 116 cavalli. Complessivamente, il SUV può contare su 245 cavalli. In modalità solo elettrica può disporre di 50 Km di autonomia.

Uno degli obiettivi di SEAT è quello di democratizzare la mobilità elettrica e proprio per questo al Salone di Francoforte ha annunciato che la prevendita della Mii electric inizierà già in questo mese di settembre.

La Mii electric sarà disponibile in 14 Paesi tra cui quello italiano. I prezzi per il mercato italiano verranno comunicati nelle prossime settimane, ma il prezzo base per il mercato tedesco è poco sopra i 20 mila euro. Un costo molto interessante per un’auto elettrica da città con batteria da 36,8 kWh e 260 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.