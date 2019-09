Salone di Francoforte 2019: Ford svela la sua nuova gamma elettrificata

Fonte immagine: Ford

Al Salone di Francoforte Ford ha presentato la nuova gamma di veicoli elettrificati le cui vendite supereranno, nel 2022, quelle dei modelli classici.

Parliamo di: Auto ibride

Ford ha svelato la sua nuova gamma di auto elettrificate al Salone di Francoforte. Secondo il costruttore americano questi modelli entro il 2022 supereranno in Europa in termini di vendita i modelli convenzionali. Già all’inizio dell’anno Ford aveva fatto sapere che ogni nuovo modello successivo al lancio della nuova Focus sarebbe stato disponibile anche con una versione elettrificata (Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-In Hybrid o Full Electric).

Entro il 2024 Ford lancerà 17 veicoli elettrificati in Europa, di cui già 8 entro la fine dell’anno. Tutti coloro che si recheranno al Salone di Francoforte presso lo stand di Ford potranno vedere e toccare con mano la nuova generazione di Kuga, il primo modello Ford a offrire 3 declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid; l’Explorer Plug-In Hybrid, il SUV da 7 posti, e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid da 8 posti; la nuova Puma EcoBoost Hybrid crossover di ispirazione SUV, con efficienza nei consumi e prestazioni garantite dall’avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt; la Mondeo Hybrid wagon, con tecnologia completamente ibrida.

Ford sottolinea che il SUV 100% elettrico ispirato alla ben nota Mustang arriverà nel corso del 2020 e offrirà un’autonomia di 600 Km secondo i ciclo di omologazione WLTP. Il costruttore americano ha fatto sapere che offrirà ai suoi clienti delle comode soluzioni per la ricarica casalinga delle loro auto elettrificate. Ford collaborerà con sei dei principali fornitori di energia, in tutta Europa, per l’installazione di wall box per la ricarica domestica e tariffe per l’energia dedicate ai clienti di veicoli elettrificati, consentendo una ricarica più semplice, più rapida e più economica. La soluzione wall box Ford fornirà fino al 50% in più di potenza di ricarica rispetto a una normale presa domestica.

Trovare le colonnine per la ricarica e gestire il loro funzionamento è molto importante se si vuole spingere sull’adozione delle auto elettriche o delle auto ibride. Proprio per questo Ford sta introducendo una nuova app per dispositivi mobile che consentirà ai proprietari dei veicoli Plug-In di individuare, navigare e pagare facilmente la ricarica presso le colonnine. Inoltre, grazie alla collaborazione con NewMotion, il costruttore americano offrirà la possibilità di accedere a una delle più grandi reti di ricarica pubbliche con ampia copertura, in tutta Europa, fornendo accesso e possibilità di pagamento semplificati per i clienti Ford in oltre 118.000 punti di ricarica, in 30 Paesi.

Inoltre, nelle auto in cui sarà presente il modem di bordo FordPass Connect, sfruttando l’app mobile FordPass le persone potranno monitorare a distanza lo stato di carica del proprio veicolo. Infine al Salone di Francoforte i visitatori potranno provare la nuova experience Go Electric, cioè potranno vivere una serie di esperienze pensate per aiutarli a comprendere meglio le tecnologie di guida elettrificate.