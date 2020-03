Sali da bagno: 3 prodotti naturali che puoi acquistare

I sali da bagno servono per ridurre lo stress e gli inestetismi della pelle: qui una lista dei tre migliori sul mercato, da provare il prima possibile!

Niente è meglio di un bel bagno caldo per prendersi cura di sé stessi quando ci si sente spenti e le giornate sembrano schiacciarci. Se poi a questa tenerezza ci si aggiungono dei sali da bagno: il mix diventa perfetto per trovare una soluzione che faccia bene al corpo. Servono sostanzialmente ad eliminare le tensioni accumulate durante la giornata, drenare i liquidi in eccesso e pulire la pelle in profondità. Questi prodotti possono essere arricchiti con oli essenziali o altri ingredienti dalle diverse proprietà per ottenere un effetto ancora più potente.

3 sali da bagno da provare

Preparare in casa i sali da bagno è davvero molto semplice e se vengono usati poi spesso il risparmio economico è consistente: basta munirsi di sale grosso e un olio essenziale a scelta tra quelli più adatti per la pelle di chi poi dovrà fare il bagno. Si possono anche aggiungere coloranti naturali (ad esempio mezzo cucchiaino di curcuma), erbe aromatiche essiccate e tritate finemente o altri ingredienti naturali tra cui il bicarbonato di sodio, l’amido o un olio vegetale a scelta. Durano diversi mesi, basta avere l’accortezza di tenerli in un contenitore chiuso per fare in modo che non prendano l’umidità. Se ben confezionati, i sali da bagno preparati in casa possono essere inoltre un’ottima idea regalo da realizzare anche all’ultimo momento.

Se, invece, si decide di seguire la linea dell’acquisto, ecco una lista dei tre migliori sali da bagno che non possono assolutamente mancare nel tuo kit per la beauty care: