Sacchetto BBQ riutilizzabile, grigliate perfette senza sprechi

È l'accessorio da BBQ più venduto del 2020. Un sacchetto riutilizzabile, antiaderente e resistente alle alte temperature per cuocere alla brace.

È la croce e delizia della bella stagione. Ora che la primavera è ufficialmente tra noi, tutti vorremmo poterci godere una bella grigliata di carne, pesce o verdure; oggettivamente, qualunque pietanza diventa più buona se ha visto prima la fiamma e il carbone. E quest’anno c’è un accessorio che sta davvero spopolando tra i Signori del Fuoco: è una sorta di sacchetto a maglie antiaderente, riutilizzabile e facile da pulire. E costa pure pochissimo.

Immaginate la comodità. Un sacchetto in cui infilare qualunque tipo di cibo (verdure, crostacei, carne, pesce) in qualunque forma (a bocconcini, a spiedino, per intero, a luganega) e ci fermiamo qui per non causare salivazioni indesiderate sul display. Non c’è letteralmente limite ai suoi usi. Ma l’aspetto più interessante è che costituito da uno speciale materiale premium che sopporta agevolmente temperature fino a 300 gradi.

Inoltre, è antiaderente e impedisce al cibo di cadere via dalla graticola; e in più si pulisce in un attimo con un po’ d’acqua saponata oppure direttamente in lavapiatti. Tra l’altro, la speciale rete a maglia fa sì che il cibo non attacchi alla griglia, il che semplifica di riflesso la pulizia di quest’ultima.

Esistono di diverse marche e in tantissime forme e misure. Qui di seguito, la nostra selezione redazionale. Buona grigliata a tutti: poi però, vogliamo le foto del BBQ.

