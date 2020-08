Rottweiler abbandonato muore nel disperato tentativo di liberarsi

Fonte immagine: Istock

Lo hanno trovato morto strangolato il rottweiler abbandonato dal suo proprietario sulle rive del fiume Roja, a Roverino: stava cercando di liberarsi.

È morto nel tentativo di liberarsi: un rottweiler è stato trovato strangolato mentre cercava di liberarsi dalla corda a cui lo aveva attaccato il suo padrone per abbandonarlo. Senza acqua né cibo. È successo sulle rive del fiume Roja, a Roverino. Le storie sull’abbandono dei cani stanno diventando sempre più drammatiche.

A diffondere la notizia è stata l’associazione di volontariato Arkus. La vicenda, risalente a luglio, per cui erano ancora in corso le indagini dei carabinieri forestali di Ventimiglia, hanno portato alla denuncia del proprietario per maltrattamento e uccisione. L’autopsia ha confermato come il rottweiler fosse morto per disidratazione e strangolamento. Era vicino al fiume, ma non poteva accedervi. Era nei pressi dell’acqua ma non poteva berla.

L’associazione ARKUS ha detto: