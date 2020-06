Rotazione della Terra in timelapse, il video

Fonte immagine: Bartosz Wojczyński

La rotazione della Terra in un affascinante filmato realizzato in timelapse dal fotografo polacco Bartosz Wojczyński, ecco il video.

Parliamo di: Astronomia

La rotazione della Terra vista nell’arco delle 24 ore. Per meglio dire, in un timelapse di 24 minuti realizzato dal fotografo polacco Bartosz Wojczyński. Uno scatto al minuto nell’arco di 23 ore e 56 minuti. Il tutto ripetuto 60 volte e poi organizzato in un “loop” visivo che mostra in maniera incredibile e affascinante i cicli del Pianeta.

Per realizzare questo filmato sulla rotazione della Terra il fotografo polacco ha scelto come location Tivoli, in Namibia. Wojczyński ha utilizzato una fotocamera Nikon D810 e lenti Irix 15mm f/2.4. La sequenza è stata realizzata utilizzando la piattaforma di tracciamento astronomico SW Star Adventurer.

Mostra inoltre lo spettacolare effetto mostrato dal cielo notturno, con le stelle rese visibili dalla portata quasi totale dell’inquinamento luminoso. Il video prende il via di giorno, avviandosi man mano verso il tramonto e infine verso la notte namibiana.

Il cielo notturno mostra un panorama incredibile, difficile da ammirare in molte delle città italiane. In questi giorni ultime occasioni per assistere anche dall’Italia al passaggio della cometa Swan. La traiettoria del “Cigno” sta raggiungendo in queste ore il suo perielio, il punto più vicino al Sole. In condizioni di particolare qualità dell’aria sarà possibile osservarla anche a occhio nudo, guardando verso nordovest tra le 21:30 e le 22.

Fonte: PetaPixel