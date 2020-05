Rossetti labbra secche: cosa e come scegliere

Fonte immagine: Istock

Per chi soffre di labbra secche, esistono tantissimi trucchi da sfruttare per essere sempre al top: a partire dalla scelta del rossetto!

Panico da labbra secche: vorresti applicare il rossetto ma il problema è che le labbra appaiono sfibrate e secche, come fare per risolvere questo problema? Le soluzioni praticabili sono tante: cominciate con l’inserire nella vostra beauty routine leggeri scrub, maschere e burro cacao nutrienti aiuterà a idratare tantissimo le labbra. Un ottimo prodotto da utilizzare come base per truccare le labbra secchissime e con le rughe è il primer, soprattutto se il contorno appare poco definito e irregolare. Se volete puntare tutto sul rossetto ecco qualche valido consiglio per sceglierlo al meglio.

Rossetti labbra secche: come farlo?

I rossetti cremosi possono essere molti idratanti e risultano ideali sulle labbra con rughe e molto secche. Una soluzione alternativa potrebbero i gloss che anche aiutano ad ammorbidire le labbra e che rendono le labbra naturalmente più corpose e compatte. Se non siete ancora soddisfatte provate ad affidarvi ai finish molto matte o metallizzati, i colori troppo chiari o troppo scuri tendono a segnare le labbra. Se volete puntare sulla semplicità esistono tantissimi burro di cacao colorati che danno colorazione alle labbra idratandole completamente.

Fare cosmetici home made è una pratica sempre più diffusa e il rossetto non fa eccezione: se volete essere certi di aver scelto il prodotto giusto, con ingredienti 100% bio e cruelty free che non danneggino le vostre labbra ma le rendano naturalmente più idratate, il consiglio è sempre quello di puntare sull’home made! Gli ingredienti per avere un prodotto finale idratante e perfetto sono:

un applicatore per il rossetto

una palette di ombretti;

una ciotolola per mescolare il tutto;

burro cacao;

gloss trasparente.

In una ciotola scretolate gli ombretti (preferibilmente bio) completamente fino ad ottenere una polvere che mescolerete con il burro si cacao. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo aggiungete il gloss trasparente: utilizzatene la quantità che desiderate per ottenere un effetto più o meno lucido. Mescolate bene con la spatola fino ad ottenere una crema morbida tendente più al cremoso che al solido. Prendete il composto e trasferitelo attraverso una siringa nell’applicatore già sterilizzato e provate ad applicarlo. Il risultato finale sarà un rossetto perfetto per le vostre labbra secche, denso e lucente a seconda di quanto gloss avrete inserito. Il nostro consiglio è di fare più prove possibile per ottenere il colore e la consistenza desiderata. Una cosa è certa: le vostre labbra non saranno più secche e voi avrete un rossetto 100% bio di cui andare fiere!