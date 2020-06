Rossetti labbra carnose: come truccarle al meglio

Fonte immagine: Istock

Per rendere le labbra più carnose ed appetibili spesso non servono interventi: basta solo seguire qualche trucco di make-up!

Le labbra alla Scarlett Johansson sono state il sogno proibito di tantissimi uomini e l’invidia di tutte le donne: in pochi, però, sanno che per farle sembrare così belle e carnose a volte non serve madre natura. Basta solo qualche trucco di astuzia! Sempre più spesso alcune donne ricorrono a trattamenti estetici per “gonfiare” la bocca, quando spesso basta molto molto meno per ottenere gli effetti desiderati! Ci sono infatti tantissimi trucchetti per ingrandire le labbra in modo naturale, applicando una matita lungo i contorni, o scegliendo il rossetto del colore giusto, eccone subito alcuni!

Rossetti labbra carnose: come ci si trucca?

Intanto un piccolo trucco: è un’abitudine molto diffusa tra le star il massaggio delle labbra con lo spazzolino da denti. Strofinando lo spazzolino, infatti, non solo si eliminano eventuali pellicine, ma si rinvigorisce anche la pelle, provocando un effetto di turgore.

Dall’uso di prodotti esfolianti, poi, alla preparazione di cosmetici volumizzanti fai da te, ecco un elenco di trucchi assolutamente naturali per rendere la vostra bocca più carnosa alla vista ( e, in alcuni casi, anche al tatto):