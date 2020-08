Rossetti labbra: 5 colori cool del 2020

Fonte immagine: Istock

Le tendenze rossetti 2020 vedono protagoniste sulle labbra tonalità rosa, le texture liquide e il finish laccato: colorazioni intense che lasciano il segno

Parliamo di: Cosmetici Bio

I rossetti labbra per l’estate 2020 non si lasciano spaventare dal coronavirus: superano le mascherine ed esplodono in nuances strepitose. Le indiscusse protagoniste di questo anno sfortunato sono le tonalità del rosa, possibilmente da declinare in un finish laccato e brillante, per dare una luminosità particolare al makeup. Per tutti i red addicted però ci sono buone notizie: anche il rosso è in prima linea premiando texture cremose e nuance brillanti e pop o calde e avvolgenti che daranno vita ai look più cool della stagione calda.

Per un look più sobrio e leggero, molte scelgono il nude, che nonostante le stagioni non passa mai di moda. L’unica regola è scegliere formulazioni nutrienti – con oli naturali, ad esempio – che rendano le vostre labbra ancora più morbide e attraenti, da baciare: secondo diversi studi gli italiani cercano sempre di più prodotti bio.

Rossetti labbra: quale comprare?

La guida alla scelta del rossetto perfetto per l’estate 2020 non può prescindere da una valutazione attenta basata sul colore della nostra pelle e sull’outfit che abbiamo deciso di indossare. Se vogliamo però basarci solo sul trend del momento, ecco quali sono le nuances più usate in questo periodo:

Il rosa è il colore dei fiori e della primavera e proprio per questo i colori rossetti 2020 per eccellenza ne abbracceranno tutte le sfumature, dalle più girly a quelle più intense come il magenta. Romantico, fiorito o vivace, torna in gran forza il rosa: dal nude al magenta, senza dimenticare il rosa Barbie, se siete pink dipendenti il 2020 sarà il vostro anno! Il viola è un altro colore molto amato. Dona un tocco di originalità al make-up ma non sta bene a tutte. Bisogna infatti saper scegliere la tonalità giusta a seconda del proprio incarnato. Ad esempio, con carnagioni mediterranee occorre evitare un trucco labbra dalle nuance eccessivamente tendenti al blu e prediligere toni come il vinaccia, mentre le pelli chiare stanno bene con i viola accesi. Il rosso è un colore che, nonostante gli anni, non passa mai di moda. Presente in tutti i beauty, molte donne sono convinte che basta metterlo e l’attitudine cambia, ci si sente subito in ordine, curate e più sicure di sé. Una bacchetta magica del make-up che soprattutto quest’estate assume una rilevanza fondamentale visto il periodo storico che stiamo vivendo. Il nude con le sue tinte neutre e discrete, così amate da Meghan Markle, piacciono alle donne che non sono timide. A chi non ha bisogno del colore per attirare l’attenzione ma ama la semplicità anche nel make-up. L’arancio non è facile da portare, prediletto da chi ha un carattere entusiasta e solare. Se lo comprate, abbiate sempre la consapevolezza che avrete gli occhi di tutti puntati sulle vostre labbra. Prediligete un outfit semplice, un tubino nero o un paio di jeans con un top più elegante e i tacchi… il rossetto farà il resto.

I nude e i rosa si riconfermano protagonisti della scena, ma c’è spazio anche per chi ama le nuances più accese, per chi ha voglia di osare in questa estate indimenticabile!