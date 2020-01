Roma, smog fuori controllo: blocco totale dei diesel nella ZTL-fascia verde

Confermato a Roma il blocco totale dei diesel nella ZTL-fascia verde per oggi, 14 gennaio, dopo l'annuncio di Virginia Raggi sui social.

Oggi, martedì 14 gennaio, a Roma i fermano tutti i veicoli diesel, compresi gli Euro 6 nella ZTL-Fascia verde: la morsa dello smog si stringe intorno alla Città Eterna. La decisione era già stata ipotizzata dalla sindaca Virginia Raggi sui social nei giorni scorsi. L’ordinanza sindacale stabilisce la limitazione della circolazione “dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da ‘Euro 3’ fino a ‘Euro 6’”. Il provvedimento stabilisce anche dalle ore 7.30 alle 20.30 il divieto della circolazione per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2.

Lo stop interesserà all’incirca 700 mila veicoli. Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio in una nota ha fatto sapere:

Decisione presa con incredibile ritardo, il Campidoglio ferma i diesel solo dopo il diesel solo dopo il decimo giorno di aria avvelenata. Ancora ieri diverse centraline hanno segnato sforamenti dei limiti consentiti (limite massimo per le Pm10 di 50 ug/m3 – 50 microgrammi per metro cubo di aria). Il record negativo nella centralina su via Tiburtina con 10 giorni su 12 oltre i limiti e picco registrato alla centralina Preneste con ben 140 ug/m3 lo scorso 1 gennaio. Ci si chiede perché si sia aspettato così a lungo per mettere in campo un provvedimento di blocco del traffico privato di automobili che è giusto ma che arriva con un incredibile ritardo, quando anche le previsioni di Arpa sulle Pm10 non hanno mai mostrato un trend futuro in miglioramento; fino a oggi infatti i blocchi hanno riguardato solo poche vetture nella fascia verde, le stessa auto alle quali era peraltro già interdetta la circolazione all’interno dell’anello ferroviario.

Roma non è la sola città in Italia a dover adottare questi provvedimenti: Milano, Firenze e Torino si trovano nella stessa situazione. Scattato il semaforo rosso per lo smog anche in buona parte dell’Emilia-Romagna: negli ultimi tre giorni i livelli di polveri sottili PM10 hanno sforato la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo in Emilia, al netto dell’area metropolitana di Bologna, e nella Bassa Romagna.