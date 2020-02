Robot pulisci piscina: i migliori 5 a buon prezzo

Robot pulisci piscina. Come e quale scegliere a seconda delle proprie esigenze. Ecco una selezione delle migliori proposte in commercio.

Parliamo di: Fai da te

Scegliere il robot più adatto per la pulizia della piscina non è cosa facilissima. Sono moltissimi i fattori da tenere in considerazione al di là del prezzo, a cominciare dal tipo di piscina che si deve pulire, le sue dimensioni e la sua profondità, ma anche quali detriti è necessario rimuovere e la pendenza del fondale.

Preferite un robot senza fili o non avete problemi a collegare il robot pulisci piscina ad una presa di corrente? Da un lato avete maggiore libertà, ma minore autonomia, dall’altro non dovrete mai preoccuparvi di ricaricare la batteria integrata e assicurarvi una pulizia totale della piscina senza interruzioni.

Vediamo insieme cinque proposte tra le migliori disponibili al momento.

Dolphin Robot Maytronics SX 10

Il robot pulisci piscina Dolphin Maytronics SX 10 è adatto per piscine con una dimensione massima di 8 metri di lunghezza. È in grado di pulire completamente il fondo della piscina e fino a 30 centimetri delle pareti. Grazie alla spazzolatura attiva questo robot pulisci piscina trattene polveri fino a 70 micron ed è perfetto anche per la pulizia degli angoli sul fondo.

Adatto a tutti i tipi di rivestimenti

Spazzole in PVC

Filtrazione ultra sottile grazie al cestello ultrafine

Cicli di pulizia: 2 ore

Lunghezza cavo: 12 metri

Acquista su Amazon: Dolphin Robot Maytronics SX 10 a 569,90 euro

Robot da piscina Bestway Thetys

Più economico delle altre proposte, il robot pulisci piscina Bestway Thetys non ha cavo e garantisce un lavoro perfetto su ogni tipo di superficie. Perfetto sia per piscine interrate sia per piscine fuori terra, il Bestway Thetys è adatto a piscina con una superficie massima di 50 metri quadrati.

La batteria al litio, ricaricabile completamente in 3-4 ore, permette fino a 60 minuti di pulizia senza interruzione.

Adatto a tutti i tipi di rivestimenti

Spazzole in PVC

Cicli di pulizia: 60 minuti

Cavo assente. Batteria al litio

Capacità serbatoio: 4,5 litri

Vortex OV 3480 di Zodiac

Saliamo un po’ di prezzo, ma per un ottimo motivo. Il robot pulisci piscina Vortex di Zodiac è uno dei migliori prodotti in commercio. Da oltre 120 anni Zodiac sviluppa la migliore tecnologia nel campo dei robot per la pulizia della piscina e la serie Vortex ne è la massima espressione.

Il Vortex OV 3480 è perfetto per fondali piatti o con lieve pendenza. Dotato di aspirazione ciclonica, è in grado di effettuare due diversi cicli di pulizia: solo fondo oppure fondo, pareti e linea d’acqua a seconda delle esigenze.

Adatto a tutti i tipi di rivestimenti

Spazzole in PVC

Cicli di pulizia: 2 cicli solo fondo e fondo/pareti/linea d’acqua (1h30 e 2h30)

Capacità serbatoio: 5 litri

Sistema di trazione a 2 ruote motrici

Acquista su Amazon: Vortex OV 3480 a 898,98 euro

Kayak Clever Gre RKC100J

Il robot elettrico Gre RKC100J di Kayak Clever assicura una pulizia di piscine fino a 60 metri quadrati sia con fondi piani che con fondi inclinati. Due i programmi disponibili: 1 ora e 2 ore, a seconda delle esigenze. Esegue una pulizia sul fondo e a mezza altezza nelle piscine con bordi curvi ed è dotato di cavo da 12 metri per un’autonomia senza limiti.

Adatto a tutti i tipi di rivestimenti

Spazzole in PVC

Cicli di pulizia: 2 (1h e 2h)

Lunghezza cavo: 12 metri

Acquista su Amazon: Gre RKC100J Kayak Clever a 449,00 euro

Vortex OV 3505 di Zodiac

Il Vortex OV 3505 è il non plus ultra dei robot pulisci piscina. Alle già ottime caratteristiche del modello più economico si aggiunge un pratico telecomando che ci permette di controllare il robot a distanza. Ma non solo. Il robot Vortex OV 3505 può vantare fino a 6 cicli di pulizia regolabili: 3 per il solo fondo e 3 per fondo, pareti e linea d’acqua.

Adatto a tutti i tipi di rivestimenti

Spazzole in PVC

Cicli di pulizia: 3 per il solo fondo e 3 per fondo, pareti e linea d’acqua

Capacità serbatoio: 5 litri

Sistema di trazione a 2 ruote motrici

Lunghezza cavo: 18 metri