Rio delle Amazzoni: registrato il livello più basso da oltre un secolo

Il Rio delle Amazzoni, il fiume più grande del mondo per volume d’acqua, ha registrato il livello più basso da oltre un secolo. Questo fatto non solo ha un impatto significativo sull’ecosistema ma anche sulla vita quotidiana di centinaia di migliaia di persone che dipendono dal fiume per il loro sostentamento.

Qual è la situazione attuale

Il 16 ottobre, il porto di Manaus, posizionato alla confluenza tra il Rio Negro e il Rio delle Amazzoni, ha registrato un calo drastico del livello dell’acqua. Era 13,59 metri, ben 4 metri inferiore rispetto all’anno precedente. Questo ha superato un precedente record di bassa marea stabilito nel 2010, mentre per trovare un dato peggiore dobbiamo andare al 1902. Una situazione che ha fatto emergere un paesaggio desolante: barche incagliate, villaggi remoti tagliati fuori dalle forniture essenziali e una drammatica morte di delfini di fiume in via di estinzione.

Cause della siccità: il ruolo di El Niño

Secondo il Ministero della Scienza brasiliano, la principale causa di questa siccità è l’insorgere del fenomeno climatico El Niño. Questo fenomeno, noto per causare condizioni meteorologiche estreme a livello globale, ha portato ad anomalie nelle precipitazioni in molte parti del mondo, incluso il Brasile. Il centro di allerta per disastri del governo brasiliano, Cemaden, ha sottolineato che alcune aree dell’Amazzonia hanno registrato le minori precipitazioni dal 1980 durante i mesi estivi.

Impatto sulla popolazione locale: una lotta per la sopravvivenza

La siccità non ha solo un impatto ecologico, ma anche umano. Circa 481.000 persone nello stato di Amazonas sono state direttamente colpite. L’acqua bassa ha reso impossibile per molte barche portare rifornimenti lungo il fiume. Nelson Mendonca, leader della comunità di Santa Helena do Ingles, ha sottolineato come molte zone siano ora accessibili solo in canoa, con la maggior parte dei rifornimenti che devono essere trasportati con trattori o a piedi, isolando di fatto intere comunità.

Gli interventi umanitari

L’ONG brasiliana Fundacao Amazonia Sustentavel (FAS) si è mobilitata per fornire aiuto alle regioni più colpite. Hanno portato cibo, acqua potabile e medicinali ai villaggi che normalmente dipendono dal fiume per queste forniture essenziali.

Un altro campanello d’allarme per il futuro?

La siccità record nel Rio delle Amazzoni è un campanello d’allarme per il mondo intero. La combinazione di fattori climatici come El Niño con le potenziali attività umane che influenzano il clima mette in evidenza la necessità di azioni globali per affrontare il cambiamento climatico e proteggere regioni vitali come l’Amazzonia.