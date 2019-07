Rinnovabili: servizio climatico aiuterà a prevedere la produzione

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Un nuovo portale aiuterà a prevedere la produzione da rinnovabili grazie a previsioni meteo-climatiche: ENEA tra gli enti che collaborano al progetto.

Un nuovo servizio climatico aiuterà chi vuole investire nelle energie rinnovabili a prevedere la produzione di energia elettrica. Si tratta del progetto europeo “Sub-seasonal to Seasonal Climate Predictions for Energy” (S2S4E), finanziato all’interno del programma Horizon2020 con quasi 5 milioni di euro e coordinato dal Barcelona Supercomputing Center. Fondamentale la collaborazione di 11 partner europei, tra i quali ENEA, e alcuni operatori dell’energia.

Si tratta di una piattaforma online capace di fornire previsioni meteo-climatiche fino a tre mesi, con informazioni dettagliate relative a precipitazioni, intensità del vento, temperature, irradiamento solare, portate dei fiumi. Il primo tentativo a livello globale per utilizzare le attuali conoscenze scientifiche allo scopo, ha spiegato Irene Cionni del laboratorio ENEA di “Modellistica climatica e impatti” e responsabile scientifica del progetto per l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di:

Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e garantire la sicurezza delle reti elettriche da blackout e intermittenza di approvvigionamento dovuta alla variabilità delle rinnovabili.

Un progetto che oltre a fornire dati importanti a chi opera nel settore delle energie rinnovabili potrebbe rivelarsi utile anche per le compagnie assicurative e gli addetti ai settori turismo e agricoltura. Ha concluso Cionni: