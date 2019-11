Rinnovabili: Isola di Lifou 100% green grazie a sistemi di accumulo

Fonte immagine: ENGIE EPS

La combinazione di sistemi di accumulo e fonti rinnovabili porterà a soddisfare con sole fonti rinnovabili il fabbisogno energetico dell'isola di Lifou.

La combinazione di energie rinnovabili e sistemi di accumulo permetterà di alimentare in maniera 100% sostenibile l’isola di Lifou, in Nuova Caledonia. L’annuncio è stato dato dalla ENGIE EPS, che ha fornito un impianto di stoccaggio da 5 MWh all’interno del progetto “Lifou 100% Renewable Energy by 2020”. Un piano articolato in tre fasi, che prenderà vita entro il prossimo anno.

Il progetto punta a soddisfare il 100% del fabbisogno energetico di Lifou utilizzando fonti rinnovabili. Un traguardo fissato al 2020 e giunto alla seconda fase, quello dell’inaugurazione del sistema di accumulo. L’unità verrà collegata agli impianti eolici e solari già avviati, la cui installazione ha contraddistinto il precedente passo, e a quelli che verranno attivati nell’ultima parte del piano.

Grazie al sistema di accumulo sarà possibile stabilizzare la fornitura energetica da eolico e fotovoltaico, rendendo più costante e sicura la loro integrazione alla rete energetica. Ha commentato Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato ENGIE EPS:

Siamo orgogliosi di aver fornito a ENGIE una soluzione di accumulo all’avanguardia, ulteriore dimostrazione dell’enorme potenziale della nostra tecnologia all’interno del gruppo ENGIE. Il sistema fornito a Lifou fa leva sull’esperienza maturata da ENGIE EPS nella progettazione, fornitura e gestione di microreti sulle isole di tutto il mondo e rappresenta un modello per raggiungere livelli eccezionali di penetrazione delle energie rinnovabili, garantendo al contempo qualità e affidabilità di livello mondiale.

La capacità di 5 MWh di cui è dotato l’impianto di accumulo consentirà di alimentare Lifou per diverse ore al giorno e di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso, al fine di immetterla in rete in caso di necessità. Tra i risultati che verranno ottenuti, una volta a pieno regime, anche quello di consentire lo stop all’utilizzo di generatori diesel.