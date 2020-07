Rinnovabili, Biden promette interventi per 2 miliardi di dollari

Il candidato democratico alla Casa Bianca promette due miliardi di dollari per rinnovabili ed energia pulita: duro attacco di Joe Biden a Donald Trump.

Due miliardi di dollari per infrastrutture legate alle fonti rinnovabili e per la produzione di energia pulita. Questa la promessa fatta da Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca. Si tratta di uno dei tratti distintivi del suo programma “Build Back Better“, con il quale sfiderà l’attuale Presidente USA Donald Trump alle presidenziali 2020.

Secondo Biden è necessario costruire un “percorso irreversibile” per raggiungere quota emissioni zero entro il 2050. Una forte spinta contro i cambiamenti climatici, all’insegna delle fonti rinnovabili, nei piani del candidato democratico alla presidenza USA. La ristrutturazione di quattro milioni di edifici e la riconversione in chiave green di due milioni di abitazioni sono alcuni dei punti chiave del progetto.

Il candidato democratico alla Casa Bianca ha presentato il suo programma elettorale la scorsa settimana in Pennsylvania. Allo stesso tempo Biden ha lanciato un durissimo attacco all’attuale inquilino, Donald Trump, sottolineando le colpe dell’attuale presidente in materia di clima e di lotta al Coronavirus:

Così come Donald Trump ha negato l’emergenza del Covid bocciando la scienza e fallendo. Così nel definire il cambiamento climatico una bufala ha permesso che le nostre infrastrutture si deteriorassero e i campi dei nostri agricoltori finissero travolti dalle inondazioni. Ha fermato l’America dando alla Cina e agli altri Paesi il via libera per superarci sulle nuove tecnologie. Trump ci ha reso più vulnerabili, e più deboli, come nazione.

