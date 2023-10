Rinnovabili: nel 2023, coperto il 37,1% dei consumi in Italia

Nel 2023, le energie rinnovabili hanno coperto il 37,1% dei consumi in Italia. Un'espansione sostenuta dal fotovoltaico e dall'eolico, che dimostra l'impegno del Paese verso un futuro più sostenibile.

Il 2023 si rivela un anno positivo per le energie rinnovabili in Italia. Con una copertura significativa dei consumi nazionali e una crescita rispetto all’anno precedente, l’Italia diventa sempre più green. Ma vediamo i dati nel dettaglio.

La crescita delle rinnovabili rispetto al 2022

Le energie rinnovabili hanno mostrato una crescita importante nel 2023. Secondo il Rapporto Mensile sul sistema elettrico di Terna, nei primi nove mesi dell’anno, le fonti rinnovabili hanno contribuito per ben il 43,8% alla produzione elettrica totale del Paese.

Tradotto in numeri, stiamo parlando di 86.000 GWh verdi su un totale di 196.716 GWh. Questo dato è notevolmente superiore rispetto al 2022, anno in cui le energie pulite avevano raggiunto solo il 36,7% del totale nazionale.

Un impatto significativo sui consumi

Le energie rinnovabili non solo hanno influenzato la produzione ma anche i consumi. Se guardiamo ai primi 9 mesi del 2023, il fabbisogno totale italiano ha raggiunto i 232.456 GWh, segnando un calo del 4% rispetto al 2022. Tuttavia, la vera sorpresa sta nel fatto che, tra gennaio e settembre, le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 37,1% dei consumi nazionali, un incremento di cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Zoom su eolico e fotovoltaico

Entrando più nel dettaglio, il 2023 ha visto un’esplosione nell’energia solare e eolica. Il settore fotovoltaico ha vissuto un aumento della capacità in esercizio di 3,54 GW, il doppio rispetto al 2022. La Lombardia guida la classifica delle regioni con l’incremento più significativo, seguita da Veneto e Piemonte. Per quanto riguarda l’energia eolica, il 2023 ha registrato un incremento di 426 MW, con una crescita del 15% su base annuale.

I dati di settembre: un mese da record

Il mese di settembre 2023 ha visto le energie rinnovabili produrre 10,1 miliardi di kWh, coprendo il 38,4% della domanda elettrica. La suddivisione è stata la seguente:

35,9% idroelettrico,

29,8% fotovoltaico,

16,4% eolico,

13,5% biomasse,

4,4% geotermico.

Questi dati dimostrano una forte contrazione della produzione termica e un netto calo della produzione a carbone rispetto al 2022.

Verso un futuro sempre più green

Il 2023 ha confermato che l’Italia è sulla giusta strada per diventare una nazione leader nel settore delle energie rinnovabili. Questi dati non solo rappresentano un segno positivo per l’ambiente, ma anche una testimonianza del potenziale economico e innovativo del Paese nel settore green.