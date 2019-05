RiminiWellness OFF: fitness e divertimento fuori salone

Attività fuori salone e vita notturna all'insegna dei locali della Riviera nel programma di RiminiWellness OFF.

RiminiWellness 2019 torna con le sue attività all’insegna del fitness e del benessere. L’appuntamento presso RiminiFiera è dal 30 maggio al 2 giugno, dove oltre 500 presenter e un fitto programma di appuntamenti attende i visitatori della manifestazione. Al centro dell’evento ancora una volta lo stare bene e il mantenersi in forma a 360 gradi.

RiminiWellness 2019 rappresenta la 14esima edizione della manifestazione dedicata al tornare in forma, organizzata da Italian Exhibition Group. Un evento che non si limiterà però ai padiglioni di RiminiFiera, ma che punterà a coinvolgere il territorio circostante. Questo l’obiettivo di RiminiWellness OFF, che vede nella Virgin Active Urban Obstacle Race del 1 giugno uno tra gli eventi di maggiore richiamo: si tratta di una corsa a ostacoli con barriere e prove ispirate all’allenamento funzionale.

Il 1 giugno sarà possibile anche partecipare all’apertura della stagione del BoaBay, aquapark galleggiante nel mare riminese. L’occasione la offrirà la terza edizione della RiminiWellness Boathlon Monster Competition, dove i partecipanti saranno chiamati a circumnavigare a nuoto Boabay e a “percorrere” l’intero percorso sul parco fino al tuffo finale, previsto dall’iceberg alto più di 5 metri. Chi vorrà potrà tentare di battere il record del nuotatore olimpico riminese Simone Sabbioni, primatista italiano stile dorso, che ha completato il percorso in 10’22”. Il via scatterà alle 9 dalla riva del bagno 55.

Il 2 giugno si torna sulla terraferma, seppure il mare sia sempre presente al fianco degli sportivi. Gli amanti della corsa non potranno resistere al richiamo della Beach Breakfast Run, un percorso di 3 km che partirà all’alba e che porterà i partecipanti dal bagno 50 fino al 120. L’appuntamento è per le ore 5, con i corridori accolti da un concerto jazz acustico. RiminiWellness Off non è però soltanto attività sportive diurne, ma anche vita notturna e serate organizzate dai locali della Riviera. Tra questi il Coconuts, sulla spiaggia del Turquoise, e alla Villa delle Rose.