RiminiWellness 2019: oltre 500 presenter attesi in fiera

Fonte immagine: RiminiWellness

Oltre 500 i presenter attesi per RiminiWellness 2019, la manifestazione riminese dedicata al fitness, al benessere e al tornare in forma.

Si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno RiminiWellness 2019. Organizzata da Italian Exhibition Group tra i padiglioni di RiminiFiera e la Riviera riminese, la manifestazione presenterà una serie di appuntamenti all’insegna del fitness, del benessere, ma anche dello sport e del divertimento. Saranno presenti diversi nomi noti come Juri Chechi, Laura Cristina, Giuseppe Orizzonte, ma anche Jill Cooper, Beto Perez, Gil Lopes e Sayonara Motta.

Sono attesi per questa 14esima edizione oltre 500 presenter per le varie sezioni allestite, tutte rivolte a chi vuole stare bene e tornare in forma: RiminiSteel, Pro.Fit, WFun, Pilates Junction e Riabilitec. Tra i nomi attesi a RiminiWellness 2019 anche Filippo Pici, atleta impegnato nella ginnastica artistica e laureato in Scienze motorie è oggi insegnante di Calisthenics e Krav Maga. Da 5 anni fa parte di una compagnia teatrale circense e si è infine avvicinato al JungleUp, disciplina espressione di forza e libertà di movimento con la quale si presenterà all’evento riminese.

Parteciperanno anche André Cruz, ideatore del format Brazuca fitness, e Tiago Da Silva, che ha dato origine al format Sambafit official. I due animeranno i visitatori di RiminiWellness con il Ritmo Do Brasil, tra i format più esplosivi e unici presenti a RiminiFiera. Altra presenter 2019 è Denese Cavanaugh, istruttrice Yoga dal 1997 e già votata come “Miglior Insegnate” per tale pratica. È una Yoga Master Educatori ed è impegnata sia negli USA che a livello internazionale, oltre ad aver ideato la tecnica Mala Flow Vinyasa (che porterà a Rimini quest’anno).

Erika Ferrari porterà a RiminiWellness 2019 le sue conoscenze di Pilates, Acro Balance, Yoga, Antigravity Yoga, danza aerea e Cheerdance. È campionessa italiana assoluta 2019 Fids di wheelchair freestyle showdance combi cat.1 in coppia con il diversamente abile CAV. Norberto De Angelis. Presente a Rimini anche Silvia Pizzimiglio, diplomata presso la Deva Yogamind Yoga School, che terrà corsi di Pancafit, postura e stretching, Antigravity Yoga e Vinyasa Yoga.

La coniugazione di due attività all’apparenza così distanti come Danza e Karate è tra i biglietti da visita di Ai Lee Syarie, che a 17 anni si è piazzata al secondo posto in un torneo Kumite del campionato mondiale di karate Shorin-Ryu ad Okinawa, in Giappone. Nel corso degli anni si è appassionata alla Zumba, che porterà a RiminiWellness in veste di istruttore autorizzato. Tra i presenter attesi in riviera anche Jairo Junior, fondatore di Cross Cardio: si tratta di una disciplina innovativa che punta al miglioramento globale dell’individuo.