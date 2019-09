Rimedi per non russare: dispositivi che aiutano a smettere

Russare è un problema che coinvolge molte persone: ecco i rimedi e i dispositivi che aiutano a smettere, per una notte di pieno relax.

Per chi soffre di una problematica tanto fastidiosa come russare nel sonno, trovare dei rimedi efficaci può diventare un vero e proprio imperativo. Non solo per offrire una notte serena alla persona con cui si condivide la stanza, ma anche per garantire un corretto apporto di ossigeno per tutta la fase del riposo. Spesso, infatti, il russare può essere determinato da un alterato flusso dell’aria attraverso le narici, come in presenza di deviazione del setto nasale, di un’infiammazione ai turbinati, di adenoidi e molto altro ancora. Negli ultimi anni, tuttavia, sono apparsi sul mercato i più svariati dispositivi per alleviare la problematica, molti dei quali piccoli e facili da utilizzare, tanto da non generare alcun tipo di stress. Ma su quali prodotti orientarsi?

Naturalmente, il russare potrebbe essere sintomo di una condizione sottostante anche grave, per questa ragione è necessario rivolgersi al medico curante, affinché tutte le cause possano essere vagliate. Nel frattempo, è utile sapere come sul mercato siano sostanzialmente tre le categorie di dispositivo più diffuse: i cerottini nasali, i dilatatori per narici e le fasce da mento. I primi due allargano le radici tramite un procedimento meccanico, garantendo un flusso più regolare d’aria. Nel secondo, invece, si agisce su condizioni che potrebbero favorire il fastidio, come ad esempio la tendenza di respirare con la bocca aperta per tutta la notte. Di seguito, qualche consiglio.

Dispositivi per chi russa: i migliori

Rinazina Respirabene, 30 cerottini nasali

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione semplice ma altamente efficace, i cerottini nasali rappresentano una risorsa da non sottovalutare. Creati in materiale anallergico e dotati di apposite aste interne, questi dispositivi permettono di allargare le narici, aumentando il flusso dell’aria ed evitando eventuali ostacoli nelle vie respiratorie superiori, ad esempio dovuti a turbinati infiammati. Rinazina propone i suoi Respirabene, dei cerotti realizzati in materiali di qualità e molto apprezzati dai consumatori. Possono essere applicati sul naso prima di coricarsi e garantiscono una migliore respirazione per diverse ore, risolvendo alcuni dei sintomi della congestione nasale, del raffreddore, della rinite allergica, del setto nasale deviato e molto altro ancora: problematiche, queste ultime, che possono davvero contribuire ad aumentare l’azione del russare.

Proposti in una comoda confezione da 30 esemplari, disponibili anche in taglia grande, secondo gli utenti Amazon presentano i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : leggeri, efficaci e resistenti;

: leggeri, efficaci e resistenti; Contro: l’involucro esterno può contenere lattice, non adatto agli allergici.

La confezione è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 21.40 euro. Qui per acquistarla.

RuneSol, 8 dilatatori nasali

Dal funzionamento simile ai cerottini, anche i dilatatori nasali permettono di allargare leggermente le narici, approfittando di un flusso d’aria più regolare e impedendo di russare eccessivamente. RuneSol offre una confezione da 8 esemplari, in materiali plastici completamente privi di BPA, per dei dispositivi testati da Fera Science nel Regno Unito. Vengono posizionati all’interno delle narici, seguendo le apposite istruzioni fornite dal produttore, e garantiscono una notte di perfetta serenità.

Realizzati grazie alla tecnologia flexi-soft, che permette di indossare i dispositivi in modo confortevole e privo di dolore, secondo gli acquirenti Amazon presentano i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : efficaci, notti prive di rumore, respirazione decisamente migliorata;

: efficaci, notti prive di rumore, respirazione decisamente migliorata; Contro: bisogna accertarsi delle dimensioni prima dell’acquisto, poiché potrebbero risultare grandi per alcuni consumatori.

La confezione è proposta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 9.99 euro. Qui per acquistarli.

Donier, fascia snore-stopper

Per coloro che russano a causa di una respirazione errata durante la notte, ad esempio con la prevalenza di un flusso orale anziché nasale, utile può essere l’apposita fascia sottogola, il cui impiego deve essere prima vagliato con il medico. Donier propone una soluzione snore-stopper in tessuto morbido, facile da indossare e regolare, dalla tenuta buona per tutta la notte. Oltre a ridurre il fastidioso russare, la fascia può essere ideale anche per combattere i sintomi della bocca secca, per allineare le arcate dentali durante il sonno e sorreggere i muscoli del viso e del corpo.

Disponibile in colorazione blu e nera, secondo gli utenti Amazon presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : efficace, morbido da indossare, rumori ridotti durante il sonno;

: efficace, morbido da indossare, rumori ridotti durante il sonno; Contro: per chi si muove molto a lento, vi è la possibilità che il dispositivo si sfili.

La fascia è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 10.99 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Per la praticità di utilizzo, l’elevata diffusione sul mercato e la presenza di una fase di testing clinica, la redazione consiglia l’acquisto dei cerottini di Rinazina.