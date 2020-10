Rimedi naturali contro la psoriasi

Il catrame minerale rappresenta una risorsa utile per gestire i sintomi della psoriasi, da usare sia direttamente sulle chiazze sia per allestire un bagno lenitivo. È anche possibile reperire uno shampoo ad hoc contenente questa sostanza, da usare sul cuoio capelluto. In generale, l’igiene personale di chi soffre di psoriasi dovrebbe escludere prodotti di pulizia eccessivamente aggressivi.

Ottimo per disinfettare e lenire il prurito, l’ aceto di mele può essere usato per preparare un bagno di acqua tiepida. È anche possibile usarlo per sfiammare le zone interessate, applicandolo con delle garze direttamente sulle zone coinvolte dalle chiazze.

